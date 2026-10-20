Türk heyetinden Brüksel çıkarması: 10 yıllık aradan sonra...

Türkiye ile Belçika arasında diplomatik ve ekonomik temaslar hız kazanıyor. Üç bakanın Brüksel ziyaretinde savunma sanayii, terörle mücadele ve güvenlik iş birliği ele alınacak.

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Türkiye ile Belçika arasındaki diplomatik ve ekonomik temaslar yeni bir aşamaya taşınıyor. Belçika Kraliçesi Mathilde’nin mayıs ayındaki Türkiye ziyaretinin ardından, bu kez Ankara’dan Brüksel’e üst düzey bir ziyaret gerçekleştiriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’na katılacak.

Görüşmelerde terörle mücadele, adli ve güvenlik iş birliği, vize ve göç konuları ile savunma sanayii alanındaki fırsatlar ele alınacak. Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecek.

Üçlü bakanlar formatındaki son toplantının 2016’da yapılmış olması, buluşmayı diplomatik diyaloğun güçlendirilmesi açısından önemli kılıyor. Ekonomik ilişkilerde ise iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025’te 9,2 milyar dolara ulaştı. Taraflar, bu rakamı 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

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