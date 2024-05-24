Türk İHA’sı Akıncı, İran’da böyle destan yazdı, 100 m’ye kadar indi, enkazı buldu

Uzmanlar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin düşen helikopterini bulun Akıncı İHA’nın, sis ve elverişsiz havaya rağmen bütün riskleri aldığı bilgisini paylaştı.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin kaybolan helikopterini bulan Akıncı İHA ile ilgili Tahran’dan yapılan açıklamalar ve resmî teşekkür listesine Türkiye’nin dahil edilmemesi Ankara tarafından kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cevdet Yılmaz’ın cenaze töreni için Tahran’da bulunduğu saatlerde İran Resmi Ajansı’nda yayınlanan 35 ülkelik liste Ankara’nın tepkisi sonrası değiştirildi. Diğer yandan ordu ve bazı siyasi temsilcilerin ‘Akıncı yardımcı olmadı’ yönündeki negatif açıklamaları da üzüntü ile karşılandı. Gazetemize konuşan kaynaklar, kaza gecesi tüm risklerin alındığını ve ortalama 25-30 bin en düşük 9 bin fit gibi yüksekliklerde uçan Akıncı’nın yer yer 100 metrelik irtifalarla Reisi’nin enkazını aradığını söyledi. Çember atılan alan ve enkazın bulunduğu noktanın aynı olduğu hatırlatıldı, “Türkiye o gece hiçbir karşılık beklemeksizin güçlerini seferber etti. İran’dan gelen teklif sonrası hangi hava aracı ile sonuç alınabileceği istişare edildi ve Akıncı’da karar kılındı” denildi.

PAZAR VE KAMUOYU ENDİŞESİ

Emekli Pilot General Osman Yıldırım, Reisi’nin tören alanına gelişi ve dönüşü ile ilgili bütün süreçlerin doğru yönetilemediğini vurgulayarak şunları söyledi: Hemen her aşamada ciddi hatalar yapıldığı çok net. Havacılık tekniği açısından seçilen araç ve güzergâh tayininde yanlış tercihler var. İranlı yetkililerin Akıncı ile ilgili yaptığı açıklamalar inandırıcılıktan çok uzaktı. Sadece biz değil bütün dünya olayı Flightradar24 üzerinden izledi. Böyle bir tablo ortada iken itibarlarını kurtarmak adına ortaya attıkları okyanusta görevli drone’leri çağırdık. Onlar da enkazı buldu açıklaması teknik olarak imkânsız. Her ne kadar Türkiye’nin rakibi olmasalar da pazar endişesi ve kendi kamuoyundan yükselen tepkiler sebebiyle böyle bir tutuma gittiler” dedi.

"İRAN'IN TÜRKİYE TERCİHİ BİLİNÇLİYDİ"

Akıncı kararının çok özel bir tercih olduğunu söyleyen konunun uzmanlarından Kadir Doğan da “Türkiye’nin teknoloji artısı her aşamada çok belirgindi. İran’ın Türkiye tercihi bilinçliydi. Çünkü bu optik donanım ve güç Türk hava araçlarından başka herhangi bir ülkede yoktu” diye konuştu.

"TEKNOLOJİK GERİ KALMIŞLIĞI ÖRTME AMAÇLI"

İran’da resmî yayın organları dışında yayın yapan medya kuruluşları, enkazın Akıncı tarafından bulunduğunu resmî açıklamaların itibar amaçlı yapıldığı görüşünü savunuyor. Emrouz gazetesi “Akıncı etkisini silme çabası teknolojik geri kalmışlığı örtme amaçlı” yorumunda bulundu. İran medyasındaki bir başka değerlendirme ise “Türkiye ve İran İHA endüstrisi arasındaki fark teknolojik farklılıktan çok politik” şeklinde oldu.

ANKARA'DAN 'BİZ BULDUK' DİYEN TAHRAN'A: ARAMA ÇALIŞMALARINI HERKES CANLI İZLEDİ

Millî Savunma Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşırken düşen helikopterin enkazının Türkiye’nin yardıma gönderdiği Akıncı İHA tarafından bulunmasını reddeden Tahran’a cevap verdi. Bakanlık kaynakları, Akıncı’nın katıldığı arama çalışmasının canlı yayınlandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Türkiye kötü gününde İran’ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat sayın Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi. Burada bizim açımızdan önemli ve gurur duyulması gereken üç nokta var; acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordine olarak çalışması ve süratli reaksiyonu, özellikle İHA teknolojisinde yerli ve millî savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve millî savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir.”

Bakanlık kaynakları ayrıca, Suriye’de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla emir astsubayı ve koruma personeli tarafından insan kaçaklığı yapıldığı haberlerini doğruladı. Kaynaklar “Adli ve idari soruşturma devam ediyor. Olaya karışan kişiler tutuklandı. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı tuğgeneral emekliliğe sevk edildi” dedi.

TÜRK İHA'LARI DÜNYA LİDERİ

Türkiye’nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği ve kısa sürede enkazın tespit edilmesini sağlayan Akıncı İHA’nın çalışmaları dünyada yankı bulmaya devam ediyor. İsviçre’nin Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesi, Türkiye’ye “insansız hava araçları alanında dünya lideri” övgüsünde bulunarak şunları kaydetti: Türk uçakları artık uluslararası pazarda da talep görüyor. Cumhurbaşkanı Reisi’nin takip cihazı olmayan eski model bir helikopterle kaza geçirdiği ve ancak Türk yüksek teknolojisi sayesinde bulunabildiği komşu ülkeye karşı teknolojik avantaj çok açık. İran, Rusya için ucuz insansız hava araçları üretiyor olabilir ama Türkiye bu alanda dünya lideri. Türkiye, insansız hava aracı üretiminde ne kadar yetenekli olduğunu bir defa daha dünyaya gösterdi.