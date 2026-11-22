Türk savunma sanayii denizaltı savunma harbinde önemli bir başarıya daha imza attı. ROKETSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, Bayraktar AKINCI TİHA'dan başarıyla ateşlendi. Testle birlikte insansız hava araçlarının denizaltı savunmasında kullanılması yönünde önemli bir adım atılırken, Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını artıracak yeni bir kabiliyet ortaya konuldu.

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Türkiye'nin savunma sanayiinde geliştirdiği yerli ve millî sistemlere bir yenisi daha eklendi. ROKETSAN tarafından geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'ndan (TİHA) gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı.

Gerçekleştirilen test, insansız hava platformlarının denizaltı savunma harbinde kullanılabilmesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

ROKETSAN DUYURDU: MAVİ VATAN'IN ORKA'SI AKINCI'NIN KANATLARINDA

ROKETSAN, başarılı testin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımda, "Mavi Vatan'ın ORKA'sı, AKINCI'nın kanatlarında. Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpidomuz ORKA, Bayraktar AKINCI platformundan gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı. Geliştirdiğimiz ileri teknolojilerle denizaltı savunma harbinde platform çeşitliliğini artırıyor, denizlerdeki caydırıcı gücümüzü pekiştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türk savunma sanayiinden bir ilk daha! AKINCIdan ORKA torpidosuyla başarılı atış

GÖKYÜZÜNDEN DENİZ DERİNLİKLERİNE YENİ KABİLİYET

ROKETSAN'ın millî imkânlarla geliştirdiği ORKA torpidosunun Bayraktar AKINCI'dan başarıyla ateşlenmesi, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından dikkat çekti.

Su üstü platformlar ve hava araçlarından kullanılabilecek şekilde tasarlanan ORKA, denizaltı hedeflerine karşı görev yapabilecek özelliklere sahip.

Başarılı testle birlikte ORKA'nın insansız hava araçlarından kullanılmasına yönelik önemli bir aşama tamamlanırken, denizaltı savunma görevlerinde farklı platformların birlikte kullanılmasının önü açıldı.

ORKA TORPİDOSUNUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin su altı harbi kabiliyetlerinde dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen ORKA, yeni nesil hafif sınıf torpido olarak öne çıkıyor.

ROKETSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen torpido, denizaltı hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı.

ORKA'nın öne çıkan özellikleri arasında yüksek hız, aktif ve pasif sonar başlığıyla hedef tespiti ve dahili güdüm kabiliyeti bulunuyor.

Su üstü platformlardan ve hava araçlarından atılabilen sistem, denizaltı savunma harbinde farklı görev ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirildi.

Türk savunma sanayiinden bir ilk daha! AKINCIdan ORKA torpidosuyla başarılı atış

DENİZALTI SAVUNMASINDA PLATFORM ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK

Denizaltı savunma harbinde tehditlerin farklı platformlardan tespit edilmesi ve bunlara müdahale edilebilmesi büyük önem taşıyor.

ORKA'nın Bayraktar AKINCI'dan başarıyla ateşlenmesi, Türkiye'nin bu alandaki platform çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarında önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

ROKETSAN, geliştirdiği ileri teknolojilerle Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcı gücünün artırılmasını ve savunma sanayiindeki millî kabiliyetlerinin güçlendirilmesini hedefliyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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