'Türker İnanoğlu hayatını kaybetti' iddiası yanlış çıktı

Türker İnanoğlu öldü mü, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, öldü mü? İşte detaylar...

Türk sinemasının en önemli isimlerinden yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu sağlık durumu nasıl?

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Türker İnanoğlu 18 Mayıs 1936 yılında Safranbolu'da doğdu. Yönetmenlik kariyerine 1960 yılında Köyde Bir Kız Sevdim filmi ile başladı.

1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. 1985 yılında da bir televizyon stüdyosu kurdu.

Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibidir. 2005 yılında İstanbul Maslak'ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) açtı.

Türker İnanoğlu, oyuncu Filiz Akın'la yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra 1974 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlendi ve bu evlilikten Zeynep isminde bir kızı oldu.

TÜRKER İNANOĞLU ÖLDÜ MÜ?

'Türker İnanoğlu 88 yaşında hayata gözlerini yumdu' haberi hızla yayıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş konuyla ilgili açıklama yaptı. "Türker İnanoğlu'nun kalbi durunca vefat haberi geldi. Ancak son gelen haber müdahale edildiği ve hayatta olduğu yönünde." şeklinde konuştu.