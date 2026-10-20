Türkiye'de hane hane sosyal risk taraması! Bakan Özdemir: 35 haritadan 14'ünü tamamladık

Mahalle, hane ve birey bazında riskler önceden tespit edilecek. Bakanlık, 648 gösterge üzerinden yaptığı analizlerle ailelere erken müdahaleyi hedefliyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi, Türkiye'nin hane bazlı sosyal risk haritası ve sel felaketlerinin ardından yapılan yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini koruyacak dijital ekosistem için önemli bir aşamaya geçildiğini söyledi. Mayıs ayında TBMM'de kanunlaşan düzenlemeye ilişkin yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığını belirten Göktaş, “15 yaş altındaki çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak, 15-18 yaş grubuna ise özel ve güvenli hizmet verilecek” dedi.

Düzenlemenin yerli ve yabancı tüm sosyal ağ sağlayıcılarını kapsadığını ifade eden Göktaş, çocukların hesaplarının herkese açık olamayacağını, canlı yayın ve kişiselleştirilmiş reklam özelliklerinin sunulamayacağını bildirdi. Çocukların yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabileceğini belirten Göktaş, yeni hesap açılışlarında e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılacağını, kimlik bilgileri yerine yalnızca yaş aralığının paylaşılacağını kaydetti.

SON TARİH 31 MART

Yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini açıklayan Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılarının mevcut hesaplara yönelik yaş doğrulama işlemlerini tamamlamaları için son tarihin 31 Mart 2027 olduğunu hatırlattı. Ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını, kullanım sürelerini ve ücretli işlemlerini kontrol edebileceğini belirtti.

Türkiye genelinde mahalle, hane ve birey bazında sosyal riskleri önceden belirleyerek erken müdahaleyi amaçlayan Sosyal Risk Haritası çalışmalarının da sürdüğünü bildiren Göktaş, 648 gösterge üzerinden hane bazlı analizler yapıldığını söyledi.

Harita üzerinde 1,5 yıldan uzun süredir çalıştıklarını belirten Göktaş, “35 haritadan 14'ünü tamamladık. Çocuğun Suça Sürüklenmesi ve Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritaları için çalışmalarımızı 81 ilde valiliklerle koordineli şekilde vaka bazlı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Harita çalışmalarının “Aile Rehberi” ve “Çocuklar Güvende” sistemleri üzerinden yürütüldüğünü belirten Göktaş, ihtiyaç duyulan kişilerin sosyal hizmetlere yönlendirildiğini kaydetti. Çalışmaların gizlilik esasına göre vaka bazlı yürütüldüğünü vurgulayan Göktaş, “Amacımız, vakayı tespit ettikten sonra takip etmek ve aileyi güçlendirmek” dedi.

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