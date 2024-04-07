Türkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldi

Türkiye'de yıllık nüfus artış hızı, 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 olarak kaydedildi.

2023 sonunda Türkiye'de ikamet eden kişi sayısı bir önceki yıla göre sadece 92,824 kişi artarak 85 milyon 372 bin kişiye ulaştı.

Türkiye'de yıllık nüfus artış hızı, 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 olarak kaydedildi. Nüfus artışı, 2022 yılında AB ortalamasının üzerindeyken, 2023 yılında keskin bir düşüş yaşayarak ortalamanın altına indi.

Türkiye'de doğurganlık hızı da kademeli olarak azalıyor. 2023'teki düşüşte, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun azalmasının rolü büyük. Yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 253 bin azalarak 1 milyon 571 bin kişiye geriledi. Türkiye'nin nüfusu, 2008 yılında 71 milyon 517 bin kişiyken, son 15 yılda 13 milyon 855 bin kişi artarak ulaştı.

Nüfus artış hızı, iki sayım tarihi arasındaki dönemde her bin nüfus için yıllık artan nüfusu gösterir. Bu hızın sıfırın altında olması, nüfusun azaldığını gösterir. 2023'te nüfus artış hızı binde 1,1 olarak gerçekleşti, bu oran 2001'den bu yana en düşük seviyedir.

Yıllık nüfus artış hızı, Covid-19 pandemisinin etkili olduğu 2020 yılında binde 5,5'e düşmüştü, bu da son 20 yılın en düşük oranıydı. 2020 ve 2022 yılları dışında, 2023'e kadar nüfus artış hızı binde 10'un altına düşmemişti.

Avrupa'da nüfus artış hızıyla ilgili son veriler 2022 yılına ait. Bu verilere göre AB genelinde 2022'de yıllık nüfus artış hızı binde 6,1 olarak kaydedildi. AB içinde en yüksek nüfus artış hızı, binde 41,2 ile Malta'da görüldü. Avusturya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Belçika gibi önde gelen Avrupa ülkelerinde nüfus artış hızı, hem Türkiye hem de AB ortalamasının üstünde gerçekleşti.

DOĞURGANLIK ORANI DA AZALIYOR

Türkiye'de toplam doğurganlık hızı son yıllarda kademeli olarak azalıyor. 2001 yılında 2,38 çocukken, 2022 yılında bu rakam 1,62 çocuğa düştü. Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını belirtir. Nüfusun yenilenme düzeyi olarak kabul edilen 2,10'un altında olan Türkiye, bu oranı karşılamıyor.

2022 yılında Avrupa'da toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke Fransa oldu (1,79). AB ortalaması ise 1,53 olarak kaydedildi. Türkiye ise 36 ülke içinde 6. sırada yer aldı. Doğurganlık hızının en düşük olduğu ülkeler ise Malta ve İspanya oldu.