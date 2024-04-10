Türkiye’deki Gazzeliler gazetemize konuştu: Kan durana kadar bize bayram yok

Gazze’den Türkiye’ye getirilen hasta ve yaralıların tedavisi devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meclis’te ağırladığı Gazzeliler, Ramazan Bayramı’yla ilgili duygularını gazetemize anlattı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Gazzeliler, ortak mesajlarında “Filistin özgür olana kadar, kan durana kadar bize bayram yok” dedi.

“AKLIM ÇOCUKLARIMDA”

Böbrek hastası olan eşi ve lösemi hastası kızının tedavisi için Türkiye’ye gelen Suzan Fahri Ramazan Abu Aklayn, şunları anlattı: Çocuklarımın üçü şu an Gazze’de, aklım onlarda. Biz buradayız, çocuklarım Gazze’de. Birbirimizden ayrı düştük. Bizim için bayram yok. Orada insanlar hâlâ bombalanıyor.

“BİR ŞEY HİSSETMİYORUZ”

Tedavi gördüğü Şifa Hastanesi yıkılınca Türkiye’ye getirilen 21 yaşındaki lösemi hastası Resha Abu Aklayn da “Türkiye’de kemoterapi görüyorum. Tedavim güzel ilerliyor. Ancak Gazze’de durum çok kötü ve zor. Bayram geldi ancak bir şey hissetmiyoruz, çünkü vatanımız yok oluyor” ifadelerini kullandı.

“SÜREKLİ AĞLIYORUM”

Eşini, annesini ve kız kardeşini İsrail’in hain saldırılarında kaybeden Mehdi Abdul Münim Necim “Hatırladıkça gözyaşlarımı tutmakta güçlük çekiyorum. İki kızımdan başka kimsem kalmadı. Kızlarımın ikisi de savaşta yaralandı. Tedavileri için Türkiye’ye geldik. Bize komşu ülkeler yardımda bulunmadı. Türkiye, bize coğrafi sınırlar olmadığını gösterdi. Türkiye ile bir sınırımız yok ama kalbi olarak bizi kucakladı. Yanımızda durdu, bize kalbini açtı ve yardım etti” dedi.