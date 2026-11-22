İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, 7 Ekim 2023'ten bu yana AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 111 bin 904 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldığını açıkladı. Yardımlar arasında gıda, un, tıbbi malzeme, çadır, ambulans ve sahra hastaneleri de bulunuyor.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'ye gönderilen yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Gazze'de kadınların, çocukların ve sivillerin hedef alındığı saldırıların sürdüğünü, halkın en temel hayat ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakıldığını belirten Çiftçi, Türkiye'nin mazlum Filistin halkına destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

HER GÜN 30 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AFAD, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yardımların kesintisiz devam ettiğini aktaran Çiftçi, Gazze'de her gün 30 bin kişiye sıcak yemek sunulduğunu kaydetti.

111 BİN 904 TONLUK YARDIM

Çiftçi, 7 Ekim 2023'ten bu yana 14 uçak, 21 gemi ve yerelden temin yoluyla gıda, un, sahra hastaneleri, ambulans, tıbbi malzeme, çadır ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaştırıldığını belirterek, toplam yardım miktarının 111 bin 904 tona ulaştığını bildirdi.

Gazze'ye uzanan her yardım elinin insanlığın onurunu ve vicdanını ayakta tutma çabası olduğunu vurgulayan Çiftçi, yardımlara destek veren vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve sahada görev yapan personele teşekkür etti.

GAZZE'YE GÖNDERİLEN YARDIMLARIN DETAYLARI

Bakan Çiftçi'nin paylaşımında yer verdiği bilgilere göre, 7 Ekim 2023'ten itibaren AFAD koordinasyonunda Gazze'ye ulaştırılan yardımların dağılımı şöyle:

32 bin 347 ton gıda

67 bin 845 ton un

182 bin 178 battaniye

1.451 jeneratör

289 bin 279 hijyen seti

690 ton hijyen malzemesi

8 sahra hastanesi

53 ambulans

247,5 ton tıbbi malzeme

351 barınma konteyneri

3 bin 196 ton içme suyu

21 bin 16 uyku tulumu

26 bin 368 çadır

1 milyon 838 bin 789 giyecek

157 bin 605 barınma malzemesi

3 mobil mutfak

1.083 oyuncak seti

Türkiye'den Gazze'ye neler gönderildi? İşte yardımın detayları

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