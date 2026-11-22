Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'deki Yusufeli Barajı ve HES'in 4. yılını kutladı. Türkiye'nin en yüksek barajı, bugüne kadar ürettiği 5,6 milyar kilovatsaat elektrikle ekonomiye 16,7 milyar lirayı aşan katkı sağladı.

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Türkiye'nin en yüksek barajı olan Artvin'deki Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), su tutulmaya başlanmasının dördüncü yılını geride bıraktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda barajın enerji üretimi ve ekonomiye sağladığı katkıya ilişkin verileri açıkladı.

5,6 MİLYAR KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETTİ

Yusufeli Barajı'nın Türkiye'nin önemli mühendislik projelerinden biri olduğunu belirten Bakan Yumaklı, barajın 4. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yusufeli, 275 metre gövde yüksekliği, ürettiği 5,6 milyar kilovatsaat elektrik ve ekonomimize sağladığı 16,7 milyar lirayı aşan katkıyla ülkemizin gururu olmaya devam ediyor."

Türkiye'nin en yüksek barajı 4 yaşında! Ekonomiye 16,7 milyar liralık katkı

DÜNYANIN EN YÜKSEK 5'İNCİ BARAJI

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre Yusufeli Barajı, 275 metrelik gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor.

Dev proje, kendi sınıfında dünyanın en yüksek 5'inci barajı olarak da dikkat çekiyor.

Enerji üretimiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan Yusufeli Barajı, bugüne kadar 5,6 milyar kilovatsaat elektrik üretti.

2024'TE TAM KAPASİTE ÜRETİME GEÇTİ

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı'nda 22 Kasım 2022 tarihinde su tutulmaya başlandı.

Barajda ilk elektrik üretimi Kasım 2023'te gerçekleştirilirken, Mart 2024 itibarıyla tam kapasite enerji üretimine geçildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının paylaştığı verilere göre Yusufeli Barajı ve HES, enerji üretiminden sağladığı 16,7 milyar lirayı aşan ekonomik katkıyla Türkiye'nin önemli hidroelektrik yatırımları arasındaki yerini koruyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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