Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Sınır birlikleri Türkiye'nin İran sınırında kuş uçurtmuyor! Van-İran hattına 295 kilometrelik güvenlik duvarı

    Sınır birlikleri Türkiye'nin İran sınırında kuş uçurtmuyor! Van-İran hattına 295 kilometrelik güvenlik duvarı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Sınır birlikleri Türkiye&#039;nin İran sınırında kuş uçurtmuyor! Van-İran hattına 295 kilometrelik güvenlik duvarı
    Van, Sınır, Iran

    Türkiye ve İran sınırlarını korumak amacıyla inşa edilen güvenlik duvarının Saray etabı tamamlandı. Van-İran hattına yapılan duvar, düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemek, kaçakçılık faaliyetlerini engellemek ve teröristlerin sızmasını önlemek amacıyla inşa edildi.

    Türkiye-İran sınırında yapılan güvenlik duvarının Saray etabının tamamlanması, düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini engelleme, kaçakçılık faaliyetlerini önleme ve teröristlerin sızmasını engelleme çabalarını güçlendirdi.

    Sınır birlikleri Türkiye'nin İran sınırında kuş uçurtmuyor! Van-İran hattına 295 kilometrelik güvenlik duvarı

    Türkiye'nin İran sınırındaki 295 kilometrelik sınır hattının tamamına modüler duvar örülerek, daha önce tamamlanan Çaldıran ve Özalp hattlarına ek olarak, bu yıl içinde devam eden 50 kilometrelik Saray ilçesi etabındaki çalışmalar da başarıyla sona erdi.

    Sınır birlikleri Türkiye'nin İran sınırında kuş uçurtmuyor! Van-İran hattına 295 kilometrelik güvenlik duvarı

    Sınır hattındaki güvenlik önlemleri, insansız hava araçları ve optik kuleler aracılığıyla sürekli gözetim altında tutuluyor.

    Sınır birlikleri Türkiye'nin İran sınırında kuş uçurtmuyor! Van-İran hattına 295 kilometrelik güvenlik duvarı

    Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla sınır güvenliği artırıldı. Çoğunlukla tamamlanan sınır duvarının Başkale etabının bir kısmında ise çalışmalar devam ediyor.

     

    Sınır birlikleri Türkiye'nin İran sınırında kuş uçurtmuyor! Van-İran hattına 295 kilometrelik güvenlik duvarı

    Özellikle düzensiz göçmenlerin geçişini önlemek amacıyla alınan önlemlerde, son teknoloji kullanılıyor.

    Sınır birlikleri Türkiye'nin İran sınırında kuş uçurtmuyor! Van-İran hattına 295 kilometrelik güvenlik duvarı

    Van'daki güvenlik güçleri, sınırdaki güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutmak için zırhlı araçlarla devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor.

    Sınır birlikleri Türkiye'nin İran sınırında kuş uçurtmuyor! Van-İran hattına 295 kilometrelik güvenlik duvarı

    Gözetleme kuleleri kameralarla donatılırken, hendeklerle desteklenen duvar sayesinde terör faaliyetleri, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlere karşı etkili bir önlem alınıyor.

    Sınır birlikleri Türkiye'nin İran sınırında kuş uçurtmuyor! Van-İran hattına 295 kilometrelik güvenlik duvarı

    Ayrıca, güvenlik duvarının güzergahında bulunan yol boyunca sınır birlikleri, 7 gün 24 saat devriye gezerek sınır güvenliğini sağlıyor.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...