Sınır birlikleri Türkiye'nin İran sınırında kuş uçurtmuyor! Van-İran hattına 295 kilometrelik güvenlik duvarı

15 Aralık 2023 12:14 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 12:27

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye-İran sınırında yapılan güvenlik duvarının Saray etabının tamamlanması, düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini engelleme, kaçakçılık faaliyetlerini önleme ve teröristlerin sızmasını engelleme çabalarını güçlendirdi.

Türkiye'nin İran sınırındaki 295 kilometrelik sınır hattının tamamına modüler duvar örülerek, daha önce tamamlanan Çaldıran ve Özalp hattlarına ek olarak, bu yıl içinde devam eden 50 kilometrelik Saray ilçesi etabındaki çalışmalar da başarıyla sona erdi.

Sınır hattındaki güvenlik önlemleri, insansız hava araçları ve optik kuleler aracılığıyla sürekli gözetim altında tutuluyor.

Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla sınır güvenliği artırıldı. Çoğunlukla tamamlanan sınır duvarının Başkale etabının bir kısmında ise çalışmalar devam ediyor.

Özellikle düzensiz göçmenlerin geçişini önlemek amacıyla alınan önlemlerde, son teknoloji kullanılıyor.

Van'daki güvenlik güçleri, sınırdaki güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutmak için zırhlı araçlarla devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Gözetleme kuleleri kameralarla donatılırken, hendeklerle desteklenen duvar sayesinde terör faaliyetleri, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlere karşı etkili bir önlem alınıyor.

Ayrıca, güvenlik duvarının güzergahında bulunan yol boyunca sınır birlikleri, 7 gün 24 saat devriye gezerek sınır güvenliğini sağlıyor.