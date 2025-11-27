Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan ve dün serbest bırakılan restoranların işletme sahipleri açıklamalar yaptı. Mağdur olduğunu vurgulayan kokoreççi Ercan Erdoğan, “Çalışanlarım 15 gün evine ekmek götüremediler. 15 gün içinde 40 senem yok oldu, herkesin özür dilemesini istiyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

Almanya’dan İstanbul’a gelen Çiğdem Böcek, eşi Servet Böcek, 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek Ortaköy’de yedikleri kokoreç, midye sonrasında ‘zehirlenme' şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, aile hayatını kaybetmişti.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmış, ailenin ölümünden sorumlu tutulan kokoreççi, lokumcu ve midye satılan iş yerinin sahibi tutuklanmıştı.

ÖLÜM SEBEBİ BÖCEK İLACI ÇIKMIŞTI

Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlanmış, raporda ailenin ölüm sebebinin kaldıkları otelde uygulanan böcek ilacına bağlı zehirlenme sonucu olduğu açıklanmıştı.

Raporun ardından tahliye edilen gıda sektörü çalışanları açıklamalarda bulundu.

“40 SENEM YOK OLDU”

Çok mağdur olduğunu, işlerinin yüzde 80 oranında düştüğünü söyleyen kokoreççi Ercan Erdoğan, şöyle tepki gösterdi:

40 yıldır esnaflık yapıyorum. 23 senedir Ortaköy'de esnafım. Bugüne kadar kokoreçler, midyeden zehirlenen hiç olmamıştır. Tahlillerimiz zaten temiz çıktı, çok şükür. Bizi de serbest bıraktılar. Zaten dükkanımız açık mutfaklı, hijyeniktir. Ortaköy'de esnaf olarak büyük bir sıkıntılar yaşandı. Yüzde 80 işim düştü. Ben çok mağdur oldum. Çalışanlarım 15 gün evine ekmek götüremediler. Herkes aradı, ailemi, çocuklarımı tehdit etti. Çok mağdur olduk biz bu konuda. 40 senem boşa gitti. 15 gün içinde 40 senem yok oldu. Herkesin özür dilemesini istiyorum.

“MADDİ OLARAK ÇOK ÇÖKTÜK”

Suçsuz yere tutuklandıklarını söyleyen lokumcu Fatih Tektaş, şunları söyledi:

Psikolojimiz bozuldu. Ailemi şu anda memlekete gönderdim. Diyecek bir şey yok. Üzüldük, içerdeydik. Biz halk olarak da çok üzüldük yani. Bir aile yok oldu. Çok şükür bizden dolayı değil çünkü bunun vicdan azabı kaldırılamaz. Maddi olarak çok çöktük. Gıdadan, Türk vatandaşı, yurtdışından gelen insanlar korkmaya başladı.

“KENDİ MİDYELERİMDEN ÇOK EMİNİM”

Midye tezgahının sahibi Murat Kılıban ise sokak lezzetlerinin Osmanlı döneminden bugüne kadar gelen bir gelenek olduğunu işaret etti: “35 yıla yakındır Ortaköy'de midye satmaktayım. Ve 35 yıl boyunca midyeden zehirlenme ve böyle büyük bir vakanın olduğuna hiç rastlanmadım. İlk günden bugüne kadar ben kendi midyelerimden çok eminim” dedi.

