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Türkiye'yi hedef alan Resulayn iddiasına DMM'den yalanlama

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Türkiye'yi hedef alan Resulayn iddiasına DMM'den yalanlama
Başlık ResmiTürkiye'yi hedef alan Resulayn iddiasına DMM'den yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köylerde yaşayanların evlerine dönmesini engellediği iddiasını yalanladı. Açıklamada, dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği belirtildi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köylerde yaşayanların evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DMM'nin açıklamasında, “Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor” şeklindeki iddianın gerçek olmadığı vurgulandı.

AİLELERİN DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, söz konusu bölgelere dönmek isteyen ailelerin durumunun, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) entegrasyon süreci kapsamında Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiği belirtildi.

DMM, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ailelerin evlerine dönüşünü engellemeye yönelik herhangi bir uygulamasının bulunmadığını kaydetti.

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"MAKSATLI VE DAYANAKSIZ YAYINLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

DMM açıklamasında, sürecin çarpıtılarak Türkiye'nin hedef gösterilmeye çalışıldığı savunuldu. Kamuoyuna, bu yöndeki maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmî makamların açıklamalarından takip edilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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