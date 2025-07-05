Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'de "yolsuzluk" operasyonu! Tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama

İzmir'de "yolsuzluk" operasyonu! Tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;de &quot;yolsuzluk&quot; operasyonu! Tutuklanan Tunç Soyer&#039;den ilk açıklama
Tunç Soyer, İzmir, Tutuklama, Yolsuzluk, Usulsüzlük, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kooperatiflerde usulsüzlük iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama geldi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hiçbir iyilik cezası kalmaz" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Temmuz sabahı eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

TUNÇ SOYER TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilenlerden, aralarında Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve CHP İzmir il Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 60 kişi tutuklandı.

Tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama!

"İYİLİKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Soyer'den tutuklama kararının ardından ilk açıklama geldi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, X (eski adıyla Twitter) hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Hiç bir iyilik cezasız kalmaz bilirdim. Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım.

Bu da geçer. Geçmiş olsun değil, gelecek olsun."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Atlar ve balonlar bir arada! Bu festivali duyan geldiABD’de sel felaketi: Çok sayıda ölü var! 20’den fazla çocuk kayboldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terörle mücadelede tam gaz! Sivas'ta nefes kesen DEAŞ operasyonu - GündemTerörle mücadelede tam gaz!Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanları hakkında gözaltı kararı - Gündem3 başkan gözaltına alındıMehmet'in polislik hayali yarım kaldı! 'Risksiz' denilen ameliyattan çıkamadı - GündemMehmet'in polislik hayali yarım kaldıHafta sonu turuncu alarm! Meteoroloji 2 kenti işaret etti, İstanbul için gün verildi - Gündemİstanbul için tarih verildi! Sakın dışarı çıkmayınKrizin temelinde ‘koridor’ mu var? Erdoğan'ın Rusya-Azerbaycan gerilimi için devreye girmesi gündemde - GündemErdoğan çözüm için devreye mi girecek?NATO'da devir teslim! "Türk askeri daima hazır" - GündemNATO'da devir teslim! "Türk askeri daima hazır"
Sonraki Haber Yükleniyor...