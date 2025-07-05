İzmir'de "yolsuzluk" operasyonu! Tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Temmuz sabahı eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilenlerden, aralarında Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve CHP İzmir il Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 60 kişi tutuklandı.

Soyer'den tutuklama kararının ardından ilk açıklama geldi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, X (eski adıyla Twitter) hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Hiç bir iyilik cezasız kalmaz bilirdim. Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım.

Bu da geçer. Geçmiş olsun değil, gelecek olsun."