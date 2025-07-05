İzmir'de "yolsuzluk" operasyonu! Tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kooperatiflerde usulsüzlük iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Tunç Soyer'den ilk açıklama geldi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hiçbir iyilik cezası kalmaz" dedi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Temmuz sabahı eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.
TUNÇ SOYER TUTUKLANDI
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilenlerden, aralarında Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve CHP İzmir il Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 60 kişi tutuklandı.
"İYİLİKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM"
Soyer'den tutuklama kararının ardından ilk açıklama geldi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, X (eski adıyla Twitter) hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Hiç bir iyilik cezasız kalmaz bilirdim. Ama cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım.
Bu da geçer. Geçmiş olsun değil, gelecek olsun."