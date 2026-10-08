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Tutuklu eski imar müdürünün evrakları, başkanvekilinin evinden çıktı! Yolsuzluk soruşturmasında yeni perde

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Tutuklu eski imar müdürünün evrakları, başkanvekilinin evinden çıktı! Yolsuzluk soruşturmasında yeni perde
Başlık ResmiTutuklu eski imar müdürünün evrakları, başkanvekilinin evinden çıktı! Yolsuzluk soruşturmasında yeni perde

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, mevcut Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in evinde yapılan aramada, daha önce tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'e ait resmi belediye evrakları ele geçirildi. Belgelerin iki isim arasındaki muhtemel bağlantının araştırılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmanın genişletilmesi üzerine 2 ilde 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Yahşihan Belediye binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Bilgisayar, cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ile belgelere el konuldu.

BAŞKAN VEKİLİNİN EVİNDEN ÇIKANLARA DİKKAT!

Soruşturma kapsamında mevcut Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in ikametinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramada resmi belgelere ulaşıldı. Örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve daha önce tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'e ait hususi damgalı pasaport talep yazısı, işe başlama ve hizmet dökümü belgeleri ile Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin atama ve onay yazılarına el konuldu. Aramada, Biçer'in belediyedeki görev ve yetkileriyle bağlantılı başka resmi evraklar da ele geçirildi.

Tutuklu eski imar müdürünün evrakları, başkanvekilinin evinden çıktı! Yolsuzluk soruşturmasında yeni perde
Başlık ResmiTutuklu eski imar müdürünün evrakları, başkanvekilinin evinden çıktı! Yolsuzluk soruşturmasında yeni perde

ARALARINDAKİ 'İŞBİRLİĞİ' ARAŞTIRILACAK

Belgelerin, Biçer'in belediye içerisindeki görev ve yetkilerini ortaya koyan resmi evraklar olduğu belirtildi. Söz konusu belgelerin Demirdirek'in ikametinde bulunması üzerine, iki isim arasında belediye işlemleri üzerinden herhangi bir irtibat veya işbirliği olup olmadığının araştırılması gerektiği değerlendirildi. Ele geçirilen evraklar soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı toplam 2 bin 31 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı. Şüphelilerden birinin adına kayıtlı bin 630 taşınmazın bulunduğu tespit edilirken, aramalarda ruhsatsız tabanca ve 11 bin 312 fişek de ele geçirildi.

Tutuklu eski imar müdürünün evrakları, başkanvekilinin evinden çıktı! Yolsuzluk soruşturmasında yeni perde
Başlık ResmiTutuklu eski imar müdürünün evrakları, başkanvekilinin evinden çıktı! Yolsuzluk soruşturmasında yeni perde

BİÇER'İN YAKINLARININ MİLYONLUK PARA HAREKETLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in yakınlarının banka hesapları ve malvarlıkları da incelendi. Mali analiz raporunda, Biçer ile eşi Elif Biçer arasında 72 milyon 153 bin lira, kayınvalidesi Aliye Demirkaya arasında 10 milyon 683 bin lira ve baldızı Canan Demirkaya arasında 1 milyon 519 bin 200 liralık işlem hacmine ulaşan para hareketleri tespit edildi.

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Biçer'in baldızı ve aynı zamanda sekreteri olduğu belirtilen Canan Demirkaya'nın adına kayıtlı 122 taşınmaz ile Porsche marka otomobilin, SGK kayıtları ve gelir durumuyla uyumsuz olduğu değerlendirildi. Benzer şekilde Elif Biçer adına 83, Aliye Demirkaya adına 122 ve Ayşe Öztürk adına 9 taşınmaz bulunduğu belirlendi.

Tutuklu eski imar müdürünün evrakları, başkanvekilinin evinden çıktı! Yolsuzluk soruşturmasında yeni perde
Başlık ResmiTutuklu eski imar müdürünün evrakları, başkanvekilinin evinden çıktı! Yolsuzluk soruşturmasında yeni perde

Soruşturma dosyasında, söz konusu malvarlıklarının Ulaş Biçer tarafından elde edildiği iddia edilen suç gelirlerinin yakınları üzerine geçirilerek korunması amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendirmesine yer verildi. Mali hareketler ile taşınmazların edinilme süreçlerine ilişkin incelemeler sürüyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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