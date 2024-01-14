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    Tutuklu sanık Ali Yörük: Senaryoyu Seçil Erzan yazdı, yalan söyleme konusunda profesyonel

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Mahkemede masum olduğunu savunan Seçil Erzan’ı suçlayan Ali Yörük “Kendisini 20 senedir tanırım, yalan söyleme konusunda profesyonel” dedi.

    Tutuklu sanık Ali Yörük: Senaryoyu Seçil Erzan yazdı, yalan söyleme konusunda profesyonel
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye’nin son dönemde gündeminden düşmeyen özel fon vurgunu davasının ikinci duruşması da tamamlandı. Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılanan özel bir bankanın eski şube müdiresi Seçil Erzan 13 saat süren duruşma boyunca masum olduğunu anlattı. Savunmasında “Parayı birinden aldım diğerine verdim. O dönem iradem hiç yoktu” açıklamasını yapan Erzan, araba içerisinde tehdit edildiği anlara dair görüntüleri için de “Bana 10-15 tane senet imzalattılar. O videodaki sözleri de zorla söylettiler” dedi. Ödemelerin yüzde 90’ının elden yapıldığını ifade eden Seçil Erzan, savcının “Birçok kişiden para alıyorsunuz. Bu sistemi nasıl aklınızda tutuyorsunuz?” sorusuna, Nisan 2023’e kadar problem yaşamadığı cevabını verdi.

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    Seçil Erzan olayında flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı, Denizbank'tan açıklama geldi

    Kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak bilinen dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Son gelen görüntülerde Seçil Erzan, bankanın içinde para teslim alırken kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüler hakkında Denizbank'tan açıklama geldi.

    "SEÇİL HANIM YALAN KONUSUNDA PROFESYONEL"

    Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Yörük “Seçil Hanım’ı 20 senedir tanırım. Seçil Hanım yalan konusunda profesyonel. On beş senedir benim telefonum ile sevgilisi ile görüşen insan sizce benden korkmuş olabilir mi? Seçil buradaki müştekilerin hepsi ile mesajlaşmış. Para her zaman Seçil Hanım’ın bagajına gitmiştir. Hiçbir zaman bir çanta dolusu parayı alıp eve gitmedim. Senaryoyu yazan Seçil Erzan’ın kendisi. Seçil Erzan’dan hiç para almadım. Ana paramı da alamadım’’ şeklinde konuştu. Müştekilerin dinlenmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 15 Ocak Pazartesi gününe ertelerken sanık Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün tutukluluk hâllerinin devamına hükmetti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Seçil Erzan
    Haberler > Gündem > Tutuklu sanık Ali Yörük: Senaryoyu Seçil Erzan yazdı, yalan söyleme konusunda profesyonel
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