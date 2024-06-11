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Tuzla'da Piyade okulu içerisinde yangın çıktı!

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Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde çalılık alanda yangın çıktı. Saat 12:15 sıralarında başlayan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, Tuzla'da bulunan Piyade Okulu içerisindeki arazide ağaçlık ve çalılık alanda saat 12.15 sıralarında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısmen kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle arazinin bir kısmındaki çalılar ve ağaçlar zarar gördü.

Düzenleyen:  - Gündem
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