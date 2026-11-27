Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaklaşık 20 metre derinliğindeki 3 katmanlı mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulundu. Olayın ardından soruşturma başlatılırken, kemik parçaları incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi. Mağarada 9 kafatası ve 36 kemik parçasının bulunduğu ifade edildi.

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında bir mağarada bulunan birçok kafatası ve kemik, Adli Tıp Kurumunda incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Silvan'ın kırsal Boyunlu Mahallesi'nde bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulunduğuna ilişkin 23 Kasım'da yapılan ihbar üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Üç katmanlı mağarada 9 kafatası, 36 kemik bulunmuştu: İncelenmek üzere Diyarbakır'dan İstanbul'a gönderildi

3 KATMANLI MAĞARADA 9 KAFATASI, 36 KEMİK PARÇASI

Soruşturma kapsamında görevlendirilen iki cumhuriyet savcısının nezaretinde 24 Kasım'da yaklaşık 20 metre derinliğinde olan ve 3 katmandan oluşan mağarada İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin katılımıyla yapılan keşif sonucu, 9 kafatası ile kafataslarına ait olduğu değerlendirilen 36 kemik parçası ve çok sayıda kemik bulundu.

Üç katmanlı mağarada 9 kafatası, 36 kemik bulunmuştu: İncelenmek üzere Diyarbakır'dan İstanbul'a gönderildi

İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Toplanan kafatasları ile kemikler yapılan tasnifin ardından İstanbul'a gönderildi.

Üç katmanlı mağarada 9 kafatası, 36 kemik bulunmuştu: İncelenmek üzere Diyarbakır'dan İstanbul'a gönderildi

Adli Tıp Kurumunda yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak rapor Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına eklenecek.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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