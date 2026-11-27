Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişi için karar verildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei olduğu bildirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklandı. Diğer şüphelilerden 9’u yurt dışına çıkış yasağı, Meltem Özkayan Keklik ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlanmıştı. Şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Ünlüler soruşturmasında 3 kişi tutuklandı! İsimleri belli oldu

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei’nin tutuklanmasına karar verdi.

10 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Hakimlik, İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter’in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Meltem Özkayan Keklik ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan İlknur Şahin’in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Grothe Sevdişan savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ünlüler soruşturmasında 3 kişi tutuklandı! İsimleri belli oldu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 24 Kasım'da yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğünü belirtilmişti.

Açıklamada, "Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Özden Cerrahoğlu Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi vermişti.

Ünlüler soruşturmasında 3 kişi tutuklandı! İsimleri belli oldu

Test vermelerinin ardından emniyete götürülen 24 şüpheli, dün işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği Ceylan Kaya'nın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına karar vermişti. Şüpheliler Deniz Sözen, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu ve Onur Yüksel hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Gözaltı süresi uzatılan şüpheliler İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Seher Grothe Sevdişan, Saghar Shojaeı, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve İlknur Şahin ise yeniden emniyete götürülmüştü.

Devam eden çalışmalarda şüpheli Burak Yeter de gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala