Uludağ eteklerinde yangın: Kentin farklı noktalarından göründü

Bursa’nın Uludağ eteklerinde yangın çıktı. Yangının büyümemesi için çok sayıda ekip alevlere zorlu arazi şartlarında müdahale etmeye çalışıyor.

Yangın, 10.00 sıralarında Uludağ eteklerinde Teferüç-Kadıyayla mevkiinde meydana geldi. Dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu 112 Ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı personeller sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ekipler, zorlu arazi şartlarında ulaşıp müdahale etme çalışması sürüyor.

Öte yandan Uludağ eteklerinde çıkan yangın, kentin birçok noktasından göründü.