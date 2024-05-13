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Ünlü SGK uzmanından acı haber! Özgür Kaya hayatını kaybetti

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Ünlü SGK uzmanından acı haber! Özgür Kaya hayatını kaybetti

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Türkiye'nin önemli sosyal güvenlik uzmanları arasında olan Özgür Kaya, akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kaya’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Televizyonlarda sık sık gördüğümüz Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki önemli isimlerinden biri olan Özgür Kaya'dan acı haber geldi. Ünlü SGK uzmanının akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

52 yaşındaki Kaya, katıldığı çeşitli kanallardaki programlarda, vatandaşa birçok kez bilgi içerikli yayınlar yapmıştı. Kaya’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü SGK uzmanından acı haber! Özgür Kaya hayatını kaybetti - 1. Resim

ÖZGÜR KAYA

ÖZGÜR KAYA KİMDİR?

Özgür Kaya, ilkokul ve ortaokulu Çavdarhisar ilçesinde tamamladıktan sonra askerlik görevini yerine getirmek üzere eğitimine ara vermiştir. Askerlik sonrasında çalışma hayatına atılan Kaya, aynı zamanda eğitimine devam etmek için Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolmuştur. Eğitimini sürdürürken özel bir şirkette sosyal işler ve personel departmanında çalışarak deneyim kazanmıştır.

Kısa süreli eğitimlerle kendini sürekli geliştiren Kaya, sosyal güvenlik ve iş hukuku konularında çeşitli hocalardan eğitimler almıştır. Son olarak, Sn. Ali Tezel'in koordinatörlüğünde düzenlenen kapsamlı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayarak Sosyal Güvenlik Uzmanı unvanını kazanmıştır.

 

 

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