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Uruguay'dan getirilen hayvanların görüntüleri gündem oldu! Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama yaptı

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Gündem Haberleri

Sosyal medyada Uruguay'dan ithal edilen hayvanların görüntülerinin çok konuşulmasının ardından Et ve Süt Kurumundan da açıklama geldi. "Uzun gemi taşımacılığından etkilenmiş hayvanların görüntüleri paylaşılarak münferiden karşılaşılan kirli hayvan görüntüleri yaygın hadiseler imiş gibi kamuoyuna lanse edilmekte" denilen açıklamada, "Provokatif haberlere itibar edilmemesini saygıyla arz ederiz." denildi.

Sosyal medyada Ukrayna'dan Türkiye'ye ithal edildiği iddia edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların görüntüleri dikkat çekti.

Gemilerle getirilen hayvanlar, İskenderun Limanından besicilere teslim edilirken, hayvanların kirli görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu.

Konuyla ilgili Et ve Süt Kurumu resmi X hesabından bir açıklama yayımladı. "uzun gemi taşımacılığından etkilenmiş hayvanların görüntüleri paylaşılarak münferiden karşılaşılan kirli hayvan görüntüleri yaygın hadiseler imiş gibi kamuoyuna lanse edilmekte" denilen açıklamada, "İthal danalar ile ilgili hayvan sahiplerinin itiraz hakkı bulunmakta, olağan dışı aşırı kirlilikler komisyon marifeti ile hesaplanmakta olup üreticilere yansıtılmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Uruguay'dan getirilen hayvanların görüntüleri gündem oldu! Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama yaptı - 1. Resim

İTHAL HAYVANLARIN GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, uzun gemi taşımacılığından etkilenmiş hayvanların görüntüleri paylaşılarak münferiden karşılaşılan kirli hayvan görüntüleri yaygın hadiseler imiş gibi kamuoyuna lanse edilmekte, Et ve Süt Kurumunun gerçekleştirdiği besilik ithalatı ile ilgili haksız değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Et ve Süt Kurumu, üreticilerimize besilik hayvan temini amacıyla 2024 yılının mart ayından itibaren ithalat faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda başvuruda bulunan 4300 çiftçiden 2960 çiftçimize besilik hayvanları teslim edilmiştir.

Uruguay'dan getirilen hayvanların görüntüleri gündem oldu! Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama yaptı - 2. Resim

Hayvanların tahliye ve teslimatları, kurulan komisyonlar marifetiyle Kurumumuz yetkilileri gözetiminde ve hayvan sahiplerinin nezaretinde sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Üreticilerimiz, besiliklerini sözleşme hükümlerine uygun, tam ve sağlık olarak teslim aldıklarına dair “İthal Besilik Sığır Teslim ve Tesellüm Tutanağı’nı imzalayarak hayvanlarını teslim almaktadırlar.

Ayrıca, ithal danalar ile ilgili hayvan sahiplerinin itiraz hakkı bulunmakta, olağan dışı aşırı kirlilikler komisyon marifeti ile hesaplanmakta olup üreticilere yansıtılmamaktadır. İthalat süreci henüz tamamlanmamış olup ve millileştirme sürecine sonuna kadar tüm itirazlar Kurumumuzca titizlikle değerlendirilmekte ve muhtemel ilke kaynaklı zararlar tazmin edilmektedir.

Et ve Süt Kurumunun faaliyetlerini hedef alarak regülasyon gücünü azaltmayı amaçlayan provokatif haberlere itibar edilmemesini saygıyla arz ederiz."

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