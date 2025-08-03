Ürünlerinde domuz eti çıkmıştı! Tabelayı değiştirip zehirlemeyi sürdürdü

CEMAL EMRE KURT'UN HABERİ - İnsan sağlığını hiçe sayan açgözlü firmalar, denetimlerin kıskacından kurtulmak için her geçen gün yeni bir yola başvuruyor. Tarım ve Orman Bakanlığının denetimlerine takılan ve ceza kesilen firmaların bazıları isim değiştirerek vatandaşı zehirlemeye devam ediyor.

ADINI DEĞİŞTİRDİ, YOLA DEVAM ETTİ

Bakanlığın yayınladığı taklit ve tağşiş gıdalar listesinde bu defa Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren Bifet Gıda dikkat çekti. 2019 yılında “Gurme Gıda” adıyla faaliyet gösteren firmanın Macar salam hamur harcından ve kangal fermente sucuğundan domuz eti çıkması sebebiyle ceza aldığı ortaya çıktı.

Resmî sitesinde 60 yıllık tecrübesiyle ürünlerinde kalite ve hijyene vurgu yapan firmanın ifşa olmasının ardından 2020 yılında ismini “Bifet Gıda” olarak değiştirdiği öğrenildi. Bu kez dana İspanyol salam (1.545 gram) ürününde domuz eti tespit edilen firmanın sahibi ise aynı isim; İlko Köse.

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BU TAKTİK YENİ DEĞİL

Firmaların “isim değiştirme” taktiği yeni değil. Yıllar önce Tekirdağ ve Afyon’daki iki farklı firma da aynı yöntemi kullanmıştı. 2014 yılında “İtimat İhsan Koçkan” markalı sucuğunda kanatlı eti tespit edilen “Afyonlu Zekâ Sucukları” adlı firmaya ceza kesilmiş, isim değiştirerek Yavuzoğlu adını alan firmanın ürününde tekrar kanatlı eti tespit edilerek ceza verilmişti.

İsim değiştirerek vatandaşların sağlığını hiçe sayan bir diğer firma ise Tekirdağ’da ortaya çıkmıştı. 2018 yılında bir yıl içinde girdiği 8 denetimden 5’inde domuz eti tespit edilen En-Sel Gıda’nın adını Atael Gıda olarak değiştirmesi dikkat çekmişti.