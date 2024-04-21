Uyuşturucu ve tinercilerin gözde mekanları artık yok! 100 bin metruk bina yerle bir edildi

6 Şubat depremlerinde etrafındaki tüm binalar yıkıldı, onun camı bile kırılmadı

6 Şubat depremlerinde etrafındaki tüm binalar yıkıldı, onun camı bile kırılmadı

Türkiye genelinde çevre ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturan ve kötü maksatlarla kullanılan 130 binden fazla metruk binanın çoğu tek tek yıkılarak ortadan kaldırıldı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Uyuşturucu bağımlıları ile sigara ve uyuşturucu kaçakçılarının mallarını saklama, gizlenme gibi amaçlarla kullandıkları metruk binaların yıkılmasına yönelik güvenlik birimlerince başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ile mücadele eylem planı kapsamında özellikle son beş yılda, metruk binalara yönelik önlemlerin artırdı. 81 şehirde de bir vali yardımcısı başkanlığında metruk binaların tespiti ve yıkılmasında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla komisyonlar kuruldu. Söz konusu komisyonca tespit edilen veya komisyona bildirilen metruk binalara girişi engelleyecek şekilde derhâl fiziki tedbirler alındı. Bu binaların uyuşturucu kullanım alanları olması önlendi ve binaların yıkılmasıyla ilgili süreç başlatıldı.

100 BİNE YAKINI YIKILDI

Öte yandan, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) yapı ve bina katmanlarına “Metruk bina” kayıt ve açıklama alanın eklendi. Metruk binalara dair veriler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ivedilikle bildirildi. Böylece, metruk yapıların adres olarak gösterilmesi de engellenmiş oldu. İçişleri Bakanlığının verilerine göre bugüne kadar Türkiye genelinde 130 binden fazla metruk bina tespit edildi. Bu binaların 100 bine yakını yıkıldı. Yirmi bin civarındaki metruk bina rehabilite edildi ve güvenlik tedbiri alındı. Kalan metruk binalarla ilgili yıkım ve rehabilitasyon işlemleri ise sürüyor.