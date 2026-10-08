İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe’de 3 katı çöken 7 katlı binadaki arama kurtarma çalışmalarında son durumu açıkladı. Gül, enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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İstanbul Valisi Davut Gül, 3 katı çöken 7 katlı binada AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında son bilgileri paylaştı. Enkaz altında kalan 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Vali Gül, henüz ulaşılamayan 3 kişi için hassas dinleme dâhil tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Enkazda yangın sürüyor! Vali son durumu açıkladı, ekipler 3 kişi için seferber oldu

Binada yana yatma ve yıkılma riskinin artması üzerine enkaz üzerindeki fazla yükün kaldırılması amacıyla çalışma başlatıldığını belirten Vali Gül, "Arama kurtarma ekiplerimiz hemşehrilerimize ulaşırken binanın üzerlerine yıkılmaması için fazla yükü iş makinesi yardımıyla kaldırıyor. Enkazın aşağıya basmaması için de tıpkı maden ocaklarındaki gibi alt kısma bariyerler yerleştirildi. Şimdi açılan galeriler marifetiyle 3 hemşehrimize ulaşmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

3 KİŞİYE ULAŞILAMADI

Olayda vefat eden 2 vatandaşın yanı sıra hastanede 6 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirten Gül, biri ağır olan yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti. Ulaşılamayan 20, 40 ve 60 yaşlarındaki 3 vatandaşla şu ana kadar bir temas kurulamadığını ifade eden Vali Gül, "Jeneratörler durdurularak sessizlik sağlandı ve hassas dinleme yapıldı ancak henüz bir netice alamadık. Ekiplerimiz tahmin edilen noktalara yönelmiş durumda" dedi.

ENKAZDA YANGIN SÜRÜYOR

Enkaz altındaki dumanlara ilişkin soru üzerine Vali Gül, binadaki kumaş dükkanı nedeniyle devam eden bir yangın olduğunu ve itfaiyenin enkaz yapısı sebebiyle doğrudan müdahale edemediğini dile getirdi. Yıkılan bina dışında çevredeki 3 binanın tedbiren boşaltıldığını belirten Vali Gül, otelde kalmayı tercih eden 44 vatandaşın kaymakamlık koordinasyonuyla konaklatıldığını, diğer vatandaşların ise yakınlarının yanına yerleştiğini ve yarın itibarıyla enkazın tamamen kaldırılmasının hedeflendiğini aktardı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Vali Gül, "Binamız yıkılmadan önce tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın 'Yarısı Sizden Yarısı Bizden' kampanyasından 400 bine yakın bağımsız birim istifade etti. Kararsızlıkları ortadan kaldırıp daha hızlı davranmalı, çökmeyecek binalar inşa etmeliyiz" çağrısında bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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