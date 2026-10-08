Maltepe bina çökmesi, İstanbul’un Cevizli Mahallesi’nde 7 katlı bir yapının alt katlarında meydana gelen çökme sonrası gündeme geldi. Bölgede arama kurtarma ve güvenlik çalışmaları devam ederken binanın yapısal durumu ve Maltepe bina çökmesinin nedeni merak ediliyor.

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8 Ekim sabahı İstanbul Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından ekiplerin çalışmaları sürüyor. AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bölgede binanın ayakta kalan bölümlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken çevredeki riskli yapılar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

MALTEPE BİNA ÇÖKMESİ SON DURUM NE?

Maltepe’de çöken binanın enkazından 10 kişi sağ kurtarılırken 2 kişi hayatını kaybetti. Son açıklamalara göre enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Yapının ayakta kalan bölümlerinde yana doğru kayma ve yeniden çökme riski bulunduğu için ekipler çalışmalarını kontrollü şekilde yürütüyor. Binanın altına destekler yerleştirilirken üst katlardan başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkıma geçildi. Enkaz altında kalan kişilere ulaşabilmek amacıyla alt bölümlerde açılan alanlardan arama faaliyetleri de devam ediyor.

Maltepe bina çökmesi son durum ne, neden çöktü?

Çalışmalarda itfaiye ve AFAD ekiplerinin yanı sıra K-9 arama kurtarma köpekleri de görev alıyor. Binanın çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken risk taşıdığı değerlendirilen çevre binalar da boşaltıldı. 1987 yılında inşa edilen yapının zemin artı 6 kattan oluştuğu ve üst katlarında toplam 12 daire bulunduğu açıklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken binanın mimarı ile şantiye şefi gözaltına alındı. Binanın planlama, inşa ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali veya sorumluluğu bulunup bulunmadığının araştırılması için de iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Maltepe bina çökmesi son durum ne, neden çöktü?

MALTEPE'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Maltepe’deki binanın neden çöktüğü henüz kesin olarak belirlenmedi. Olayın hemen ardından binanın demir ve kolonlarından numuneler alınarak teknik inceleme başlatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de çökme nedeninin yanı sıra yapının ruhsatlandırılması ve geçmişte gerçekleştirilen işlemlerin adli ve idari soruşturmalar sonucunda ortaya çıkarılacağını açıkladı. Bu nedenle kolon kesildiği, binanın kaçak katları bulunduğu veya belirli bir yapısal müdahalenin çökmeye doğrudan neden olduğu yönündeki iddialar ortaya atılsa da şu aşamada kesinleşmiş bir neden bulunmuyor.

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