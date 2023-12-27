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    Valilik önünde esrarengiz olay! Taksiden indi, kutuyu bırakıp kaçtı

    Adana Valiliği yakınlarında taksiden inen ve bagajdaki karton kutuyu bırakarak kaçan yolcu, ekipleri harekete geçirdi. Bomba imha uzmanları kutuyu patlatırken kutudan çıkanlar ise şaşkına çevirdi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde taksiye binen bir yolcu, yanında bulunan karton kutuyu bagaja koydu. Adana Valiliği'nin karşısındaki sokağa geldiklerinde taksiden inerek kaçan yolcu, bagajdaki karton kutuyu almadı. Durum üzerine paniğe kapılan taksici, polise haber verip aracını yol ortasında durdurdu.

    KUTUYU TAKSİDE BIRAKIP KAÇTI

    İhbar üzerine olay yerine bomba imha ekipleri geldi. Polis, taksinin durduğu yerin valilik karşısı olması ve emniyet müdürlüğü binasına da yakın olmasından dolayı kutuda bomba olabileceği üzerinde durdu. Bomba imha ekipleri taksideki kutuya fünye yerleştirip kontrollü bir şekilde patlattı. Kutu parçalanırken, içinden bez parçaları çıktı. Meraklı vatandaşlar ise o anları film izler gibi izledi.

    Polis şimdi her yerde kutuyu bırakıp kaçan şahsı arıyor.

    Valilik önünde esrarengiz olay! Taksiden indi, kutuyu bırakıp kaçtı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdanaTaksiBomba
    Haberler > Gündem > Valilik önünde esrarengiz olay! Taksiden indi, kutuyu bırakıp kaçtı
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