Van'da yakalandı! Çuvaldan çıkanları gören ekipler neye uğradığını şaşırdı: Hepsi ölüydü...

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram ölü inci kefali balığı ele geçirildi.

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü denetimler sırasında, kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram ölü inci kefali ele geçirildi.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçeye bağlı Yalındüzü mevkiinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında dere kenarında çuvallar içinde saklanmış büyük miktarda ölü inci kefali bulundu.

Avlanma yasağına rağmen gerçekleştirilen kaçak avcılığa karşı yürütülen müşterek operasyon kapsamında ele geçirilen balıklar, Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.