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Vatandaş anlattı, AK Parti raporladı! Terörsüz Türkiye'ye destek katlandı

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Vatandaş anlattı, AK Parti raporladı! Terörsüz Türkiye'ye destek katlandı
Başlık ResmiVatandaş anlattı, AK Parti raporladı! Terörsüz Türkiye'ye destek katlandı

AK Parti'nin yaz döneminde yürüttüğü saha çalışmalarında vatandaşın gündeme getirdiği sıkıntılar rapor hâline getiriliyor. Cumhurbaşkanı'na da sunulacak çalışma raporlarının ortak başlıkları arasında emekli maaşları, hayat pahalılığı, çiftçilerin üretim maliyetleri ve süresiz nafaka konusu yer alıyor.

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Yücel Kayaoğlu
YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti yönetimi, milletvekilleri, bakanlar, il başkanları ve belediye başkanlarının tamamı son bir ayda yoğun bir çalışma yaptı.

'Türkiye Yüzyılı' temalı buluşmalar kapsamında terörsüz Türkiye başta olmak üzere toplumun farklı kesimleri ile yapılan toplantılara ilişkin saha raporları tamamlanma aşamasına geldi.

Vatandaşla olan buluşmalar, esnaf ve STK ziyaretleri sırasında terörsüz Türkiye konusunda çıkarılan yasanın detayları anlatıldı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile örgüt yöneticilerine herhangi bir af getirilmediği anlatıldı.

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"DESTEK, BUGÜN YÜZDE 80'İ AŞMIŞ DURUMDA"

AK Parti kaynakları, sahada terörsüz Türkiye sürecine desteğin büyük olduğunu belirtirken; "Biz başından beri bu konuda anketler yaptırıyoruz. Sürecin başında yüzde 60-70'lerde olan destek, bugün yüzde 80'i aşmış durumda. Bunu bizzat sahada da gözlemledik. Ancak Öcalan'a süreçle ilgili statü tanınması veya İmralı'da villa yapıldığı iddiaları doğal olarak tepki çekiyor." dedi.

Edinilen bilgilere göre AK Partililer bu iddialarla ilgili olarak vatandaşa "Villa veya statü söz konusu değil, İmralı'da cezaevi yerleşkesi bünyesinde bir çalışma ve konaklama alanı oluşturuluyor." açıklamasını yaptı.

EMEKLİ MAAŞLARI VE HAYAT PAHALILIĞI EN BÜYÜK ŞİKAYETLER ARASINDA

AK Parti kurmayları sahada özellikle emekli maaşlarından ve hayat pahalılığından büyük şikâyet olduğunu da dile getirdi. Çiftçilerin mazot fiyatları sebebiyle üretim maliyetlerinin yüksekliğinden şikâyet ettiklerini belirten AK Parti kaynakları, süresiz nafaka konusunun da zaman zaman vatandaş tarafından gündeme getirildiğini kaydetti.

DIŞ POLİTİKA TAKDİR TOPLADI

Öte yandan, Türkiye'nin dış politikada izlediği tavır ise vatandaş nezdinde takdir topladı. Hem kamuoyu yoklamalarında hem de bizzat sahadaki çalışmalarda dış politikaya verilen desteğin büyük olduğunu gördüklerini belirten AK Parti kurmayları, "Mesela Türkiye'de yapılan NATO toplantısı vatandaşın ilgisini çekmiş ve takdir edilmiş." değerlendirmesini yaptı.

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1 SAAT GÖRÜŞTÜLER

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaklaşık bir saat görüştü. Görüşmede, Takip ve Değerlendirme Kurulunun iki toplantısı ile oluşturulan dört alt kurulun çalışmaları ele alındı. Heyet, görüş ve önerilerini Yılmaz'a iletti.

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