Vekiller son bir ayda sabahlara kadar çalıştı! Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girdi

28’inci Dönem 2’nci yasama yılını geride bırakan TBMM, başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeyi içeren yasanın kabul edilmesinin ardından 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

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ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - TBMM, sık sık gerginliklerin yaşandığı başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeyi içeren yasanın önceki gece kabul edilmesinin ardından 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

28’inci Dönem 2’nci yasama yılını geride bırakan TBMM, son bir ayda en yoğun dönemini yaşadı. Çalışmalar genellikle sabaha kadar sürdü.

Özellikle vergi paketi, tasarruf paketi, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri oldukça tartışmalı geçti.