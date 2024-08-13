Vicdanları sızlatan görüntü! 8 yaşındaki çocuğunu acımasızca yere fırlattı

Konya'da bir baba, düğünde kendisinden uzaklaşan çocuğu kaldırıp yere fırlattı. Vicdanları sızlatan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ekipler babayı gözaltına aldı.

Konya'nın Meram ilçesinde bir çiftin düğünü vicdanları sızlatan şiddet olayıyla gölgelendi. Geçtiğimiz cuma günü düğün davetlilerinden 8 yaşındaki M.H.D. yakınlarının yanından ayrıldı ve salona girdi.

Küçük çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koşarken, bu sırada babası ve annesi olduğu belirtilen iki kişi de salonun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası R.D. (36) çocuğu yere attı.

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ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR

Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi. Bu anlar ise düğün salonunda güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri baba R.D.'yi gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, adliyeye sevk edileceği belirtildi.