Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Vicdansızlığın böylesi! Müge Anlı’da aranan kayıp zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit bulundu: Darp edip kredi başvurusu yapmışlar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Vicdansızlığın böylesi! Müge Anlı’da aranan kayıp zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit bulundu: Darp edip kredi başvurusu yapmışlar
Başlık ResmiVicdansızlığın böylesi! Müge Anlı’da aranan kayıp zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit bulundu: Darp edip kredi başvurusu yapmışlar

Müge Anlı’nın programında 9 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli 25 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, Denizli’de bulundu. 2 şüphelinin genç kızı darp edip kredi başvurusu yaptığı ortaya çıktı. 2 şüpheli tutuklandı.

Kaydet
|

Antalya'da yaşayan zihinsel engelli 25 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de kayboldu. Evinden ayrıldıktan sonra kızlarından haber alamayan aile kayıp ihbarında bulundu, ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

ÖNERİLEN HABERLER
Müge Anlı’daki iddialar kan dondurmuştu! Elife Doğrul dosyasında cinayet itirafı geldi: Öldürüp Söke Ovası
YAŞAM

Müge Anlı’daki iddialar kan dondurmuştu! Elife Doğrul dosyasında cinayet itirafı geldi: Öldürüp Söke Ovası'na gömdü

Aile, Rabia Nur'un evinin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü öne sürdü. Genç kızın zihinsel engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini anlattı.

Vicdansızlığın böylesi! Müge Anlı’da aranan kayıp zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit bulundu: Darp edip kredi başvurusu yapmışlar
Başlık ResmiVicdansızlığın böylesi! Müge Anlı’da aranan kayıp zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit bulundu: Darp edip kredi başvurusu yapmışlar

ŞÜPHELİ İKİ ERKEK KAMERADA

Kaybolan genç kızın 2 erkekle birlikte yolda yürüdüğü anların güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre Rabia Nur'un kaybolmasından 1 gün sonra adına kredi kartı ve kredi başvuruları yapıldı. Aileye başvurulara ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Rabia Nur'un banka hesabının ise zihinsel engeli nedeniyle ağabeyinin üzerine olduğu öğrenildi.

Vicdansızlığın böylesi! Müge Anlı’da aranan kayıp zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit bulundu: Darp edip kredi başvurusu yapmışlar
Başlık ResmiVicdansızlığın böylesi! Müge Anlı’da aranan kayıp zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit bulundu: Darp edip kredi başvurusu yapmışlar

KREDİ BAŞVURUSU YAPMIŞLAR

Müge Anlı’daki iddialar ihbar olarak kabul edilirken, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, inceleme başlattı. Yapılan operasyonda 9 gündür kendisinden haber alınamayan Rabia Nur Yiğit sağ bulundu.

Genç kadını yanlarında tutarak menfaat sağlamaya çalıştıkları, kredi başvrusu yaptıkları tespit edilen Ş.B. ve A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vicdansızlığın böylesi! Müge Anlı’da aranan kayıp zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit bulundu: Darp edip kredi başvurusu yapmışlar
Başlık ResmiVicdansızlığın böylesi! Müge Anlı’da aranan kayıp zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit bulundu: Darp edip kredi başvurusu yapmışlar

DARP ETMİŞLER

Öte yandan genç kızın darp edildiği ortaya çıktı. Sağlık durumunun değerlendirilmesi ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisi sürüyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Denizli
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.