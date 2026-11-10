Müge Anlı’nın programında 9 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli 25 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, Denizli’de bulundu. 2 şüphelinin genç kızı darp edip kredi başvurusu yaptığı ortaya çıktı. 2 şüpheli tutuklandı.

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Antalya'da yaşayan zihinsel engelli 25 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de kayboldu. Evinden ayrıldıktan sonra kızlarından haber alamayan aile kayıp ihbarında bulundu, ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Aile, Rabia Nur'un evinin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü öne sürdü. Genç kızın zihinsel engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini anlattı.

Vicdansızlığın böylesi! Müge Anlı’da aranan kayıp zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit bulundu: Darp edip kredi başvurusu yapmışlar

ŞÜPHELİ İKİ ERKEK KAMERADA

Kaybolan genç kızın 2 erkekle birlikte yolda yürüdüğü anların güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre Rabia Nur'un kaybolmasından 1 gün sonra adına kredi kartı ve kredi başvuruları yapıldı. Aileye başvurulara ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Rabia Nur'un banka hesabının ise zihinsel engeli nedeniyle ağabeyinin üzerine olduğu öğrenildi.

Vicdansızlığın böylesi! Müge Anlı’da aranan kayıp zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit bulundu: Darp edip kredi başvurusu yapmışlar

KREDİ BAŞVURUSU YAPMIŞLAR

Müge Anlı’daki iddialar ihbar olarak kabul edilirken, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, inceleme başlattı. Yapılan operasyonda 9 gündür kendisinden haber alınamayan Rabia Nur Yiğit sağ bulundu.

Genç kadını yanlarında tutarak menfaat sağlamaya çalıştıkları, kredi başvrusu yaptıkları tespit edilen Ş.B. ve A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vicdansızlığın böylesi! Müge Anlı’da aranan kayıp zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit bulundu: Darp edip kredi başvurusu yapmışlar

DARP ETMİŞLER

Öte yandan genç kızın darp edildiği ortaya çıktı. Sağlık durumunun değerlendirilmesi ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisi sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Denizli Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIDenizli

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