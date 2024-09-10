Vicdansızlığın böylesi! 'Tık' uğruna öksüz ve engelli çocuğu darp ettiler
Sosyal medya dün Çorum'da vicdanları sızlatan görüntüleri konuştu. Engelli olduğu, anne ve babasını kaybettiği öğrenilen hurda toplayarak geçimini sağlayan küçük çocuğa şiddet uyguladılar. Etkileşim uğruna yapılanlar büyük tepki topladı.
Çorum dün isyan ettiren görüntülerle konuşuldu. Yetim ve öksüz olan, geçimini sağlamak için kardeşleriyle çöpten hurda topladığı iddia edilen engelli çocuğa uygulanan şiddet tepkilerin odağına oturdu.
Sokak ortasındaki şiddeti ise saldırgan kendisi görüntüleyip yayınladı.
ÇOCUĞUN PEŞİNİ BIRAKMADILAR
Görüntülerde şahsın çocuğun üzerine yürüdüğü, ardından da sert bir şekilde vurduğu anlar yer alıyor. Darbeyi alan çocuk acı içinde bağırıyor.
Saldırganlar çocuğa vurduktan sonra söylenmeye devam ederken çocuk olay yerinden hızla kaçıyor.
ACI İÇİNDE KAÇTI...
Ancak şahıslar koşarak kaçmaya çalışan çocuğun peşini bırakmayıp arkasından takip ediyor ve biri "Gel buraya gel" diyor.
Ayrıca çocuğu darbeden şahsın görüntüleri sosyal medyada etkileşim almak amacıyla paylaştığı öne sürüldü.