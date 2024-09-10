Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuştu... Deliller kaybolur mu, ölüm sebebi nasıl belli olacak?

Narin Güran cinayetine ilişkin konuşan Adli Tıp Uzmanı Nevzat Alkan, minik kızın düzenekle gömüldüğünü söyleyip "Narin’i henüz kim öldürdü bilmiyoruz ama saklayanlar (ki bence tek kişinin işi değil bu) birer şeytan" dedi. Alkan, 19 günlük zaman aralığının minik kızın ölüm sebebini bulmada zorluğa neden olup olmayacağına ilişkin de açıklama yaptı.

Reyting için bunu da yaptılar! Söylemezsem Olmaz ekibinin ‘Narin için çığlık’ hareketi tepki topladı

Reyting için bunu da yaptılar! Söylemezsem Olmaz ekibinin ‘Narin için çığlık’ hareketi tepki topladı

Türkiye'yi yasa boğan cinayetin adresi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi oldu. Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayeti üzerindeki sır perdesi aralanmayı bekliyor.

Şu ana dek 24 kişinin gözaltında olduğu olayla ilgili konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, akıllardaki tüm sorulara cevap verdi.

NARİN'İN ÜZERİNDE HANGİ İŞLEMLER UYGULANDI?

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş’ın haberine göre Prof. Dr. Nevzat Alkan, Narin’in cansız bedeni üzerinde hangi işlemler yapıldığıyla ilgili sorulara şöyle cevap verdi:

Tüm vücut; gözle görünür kesici- delici alet veya silahla yaralama, iç kanama var mı diye incelendi. Sonrasında kafatasında; beyin, beyincik, göğüste; kalp, akciğer, karında da karaciğer, dalak gibi diğer organlardan parçalar alındı. Cinsel istismar şüphesi de olduğu için muhtemelen genital ve dışkı bölgesinden de örnekler alınmıştır. Zaten savcılık raporunda da moleküler ve genetik incelemeye esas olacak şekilde toplamda 91 adet biyolojik bulgu ve sürüntü örneği alındığı yazıyor.

NARİN'İN ÖLÜM SEBEBİ NASIL BELLİ OLACAK?

Karaciğer, akciğer gibi organlar ile beyinden alınan örnekler mikroskop ile detaylı şekilde incelenecek. Biz buna histopatolojik inceleme diyoruz. Cesette bir lezyon var mı, nefessiz bırakılarak mı öldürüldü gibi önemli bilgileri verir bu inceleme. Ayrıca alınan karaciğer, böbrek, kan ve idrar örneklerinde de zehir aranacak. DNA incelemeleri yapılacak. Sonra bu veriler birleştirilerek Narin’in ölüm sebebi ve saati ortaya konacak. Bu işlemi de İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yapacak. Zira tüm örnekler ana merkezdeki birinci kurulda; adli tıpçı başkan, 2 adli tıpçı üye, ayrıca genel cerrahi, kadın doğum, kalp hastalıkları, çocuk gibi branşlardan birer uzmanın olduğu ekipçe incelenecek.

"CESEDİN ÇÜRÜMESİ YAVAŞLADI"

Nevzat Alkan, aradan 19 gün geçmesinin ölüm sebebini bulmada zorluğa neden olup olmayacağına dair soruya karşılık şunları söyledi:

19 gün geçmesi işi biraz zorlaştırmakla beraber imkânsız değildir. Muhakkak bir sonuca ulaşılır. Narin’in cansız bedeninin suda bulunması, adli tıpçı yaklaşımı ile söylüyorum, olumludur. Su, 23-24 derece olduğu için cesedin çürümesi yavaşlamıştır. Yine aynı yaklaşımla, cansız bedenin çuval içine konulması da olumludur. Akıntıdan etkilenmediği için deliller kaybolmamıştır.

İlginizi Çekebilir Narin neden katledildi? İşte kimsenin dile getirmediği 3 büyük şüphe

CİNSEL İSTİSMARA DÖNÜK BULGULAR YOK OLDU MU?

Otopsi sonunda eğer cinsel istismar varsa muhakkak ortaya çıkacaktır. Eğer ceset direkt suya atılmış olsaydı; balıklar yiyebilir, akıntı cesede zarar verebilir, deliller kaybolabilirdi ama dere suyu, tatlı su. Artı olarak ceset çuval içinde olduğu için muhtemel akıntıdan da etkilenmiyor. 19. günde bulunmuş bir cesede göre- adli tıpçı dili ile söylüyorum- bulunabilecek en iyi konumda bulundu. Dışarıda- açık havada kalsaydı 19 günlük kadar çürürdü ancak suda ve çuvalda olduğu için 7-8 günlük kadar çürümüştür. Dolayısıyla her ne olduysa şüphesiz ortaya çıkacaktır.

"BİRER ŞEYTAN"

Toprağa gömülseydi, çok daha çabuk ve kolay bulurdu çünkü hele de yeni kazılan toprağı drone ile tespit etmek çok daha kolay. Tarlaya atsalardı, 40 derece sıcakta, çürüme ile ortaya koku çıkar ve bulunurdu. Direkt suya atsalar, ileride gölet var, zaman içinde oradan çıkardı. Yani öyle bir düzenek kurmuşlar ki... Hem derenin içini kazmış hem taşla sağlamlaştırmışlar hem de çuvala koyup, üzerini taş ve bitki ile örtmüşler. Yani Narin’i henüz kim öldürdü bilmiyoruz ama saklayanlar (ki bence tek kişinin işi değil bu) birer şeytan.”