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Viyana Kuşatması komutanı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa nasıl öldü?

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Viyana Kuşatması komutanı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa nasıl öldü?
Türkiye, Sadrazam, Haber

Gündem Haberleri

Türkiye'nin Avusturya'yı eleyerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkması Viyana Kuşatması komutanı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın gündem olmasına neden oldu. Peki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa nasıl öldü?

Türkiye'nin futboldaki başarısı, tarihin en önemli komutanlarından birini yeniden gündeme getirdi. Türkiye A Milli Takımı Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı, Osmanlı'nın Viyana Kuşatması komutanı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gündem oldu.

SADRAZAM MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA NASIL ÖLDÜ?

Fazıl Ahmed Paşa'nın 1676'daki ölümüyle, eniştesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam oldu. Padişah ve sadrazam, 1678'de Rus seferine çıkarak Çehrin'i fethetti. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam olarak ilk zaferini böyle kazanmıştı.

Son savaşı ise tarihin unutmayacağı bir sefer oldu. Osmanlı İmparatorluğu, Viyana'yı kuşatmasına rağmen fetih gerçekleşmedi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın düşmanları kendi ikballeri için Osmanlı'nın geleceğini hiçe saydı.

Bu isimler tarih sayfalarında Mirahur Sarı Süleyman ve Harem Ağası Yusuf Ağa olarak geçmekte.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana kuşatmasında başarı elde edememesinin ardından Sadrazam Kara Mustafa Paşa orduyu Belgrad'a çeker. 

Mirahur Sarı Süleyman ve Harem Ağası Yusuf Ağa, 1 Ekim 1683’te serhaddeki en önemli kalelerden Estergon Kalesi’nin düşman eline geçmesi üzerine sadrazamla bu işin yürümeyeceğine padişahı ikna ettiler. 

Ordu ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa buradayken, Sultan 4. Mehmed, bir hatt-ı şerifle kapıcılar kahyasını Belgrad'a göndererek paşayı idam ettirdi.

Viyana Kuşatması komutanı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa nasıl öldü? - 1. Resim

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