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Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturmada ikinci dalga! Başkanvekili dahil 5 tutuklama

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Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturmada ikinci dalga! Başkanvekili dahil 5 tutuklama
Başlık ResmiYahşihan Belediyesine yönelik soruşturmada ikinci dalga! Başkanvekili dahil 5 tutuklama

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda, aralarında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 10 kişi hakim karşısına çıkarken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Ekim'de operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, farklı bir soruşturma kapsamında 100 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın da Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturma dosyasına dahil edildi. Böylece mahkemeye çıkarılan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturmada ikinci dalga! Başkanvekili dahil 5 tutuklama
Başlık ResmiYahşihan Belediyesine yönelik soruşturmada ikinci dalga! Başkanvekili dahil 5 tutuklama

BAŞKANVEKİLİ DE TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın, belediye sekreteri Canan Demirkaya ile ilk dalga operasyonda tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer tutuklandı.

Beş şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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4 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL KARARI

Mahkeme, eski belediye çalışanları Ahmet Kızılçiçek, Faruk Dadalı ve Ömer Hazar ile sekreter Ayşe Öztürk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in kayınvalidesi Aliye Demirkaya ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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