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Haberler > Gündem > Yalova'da hayrete düşüren görüntüler: Kafasına geçirip sokak sokak dolaştı, sonra gözden kayboldu

Yalova'da hayrete düşüren görüntüler: Kafasına geçirip sokak sokak dolaştı, sonra gözden kayboldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da kafasına geçirdiği bir karton kutuyla dolaşan genç kadın görenleri hayrete düşürdü. Şaşkın bakışlara aldırmayan kadın, bir süre sonra gözden kayboldu.

Günün en ilginç haberi Yalova'dan geldi. Yalova Kumaş Pazarı'nda kaydedilen görüntülerde, bir genç kadının kadının kafasına karton kutu geçirerek dolaştığı anlar yer aldı. 

Şaşkın bakışlar içerisinde sokaklarda dolaşan geç kadını görenler dönüp bir kez daha baktı.

Yalova'da hayrete düşüren görüntüler: Kafasına geçirip sokak sokak dolaştı, sonra gözden kayboldu - 1. Resim

Bir süre sonra gözden kaybolan kadının neden böyle bir şey yaptığı ise merak konusu oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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