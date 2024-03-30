Yalova'da hayrete düşüren görüntüler: Kafasına geçirip sokak sokak dolaştı, sonra gözden kayboldu

Yalova'da kafasına geçirdiği bir karton kutuyla dolaşan genç kadın görenleri hayrete düşürdü. Şaşkın bakışlara aldırmayan kadın, bir süre sonra gözden kayboldu.

Günün en ilginç haberi Yalova'dan geldi. Yalova Kumaş Pazarı'nda kaydedilen görüntülerde, bir genç kadının kadının kafasına karton kutu geçirerek dolaştığı anlar yer aldı.

Şaşkın bakışlar içerisinde sokaklarda dolaşan geç kadını görenler dönüp bir kez daha baktı.

Bir süre sonra gözden kaybolan kadının neden böyle bir şey yaptığı ise merak konusu oldu.