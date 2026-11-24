Bilirkişilik Kanunu 10. Yılı Sempozyumu'nda önemli mesajlar veren Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yargı mensuplarının uygun bilirkişiyi seçmesi için bir uygulama hazırlığında olduklarını belirtti. Bakan Gürlek “Yargının en önemli yardımcılarından birisi bilirkişilerimizdir. Bugüne kadar 230 bini aşkın kişiye bilirkişilik temel eğitimi verdik. Ortalama rapor teslim süresi 110 günden 27 güne kadar düşürdük” dedi. Gürlek, deprem bölgesi için de bilirkişilere yol gösterecek bir kılavuz hazırladıklarını dile getirdi.

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Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Bilirkişilik Kanunu 10. Yılı Sempozyumu'nda konuşan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, önemli mesajlar verdi.

“YARGININ EN ÖNEMLİ YARDIMCILARI BİLİRKİŞİLER”

Bakan Gürlek, son yıllarda bilimde, teknolojide ve çalışma hayatında yaşanan gelişmelerin, yargının önüne gelen uyuşmazlıkları çeşitlendirdiğini belirtti.

Gürlek, "Bugün mahkemelerimiz, bir yapının güvenliğinden bir şirketin mali kayıtlarına, bir tıbbi uygulamadan dijital ortamdaki verilere kadar birbirinden çok farklı konuları inceliyor. Her biri ayrı bir ihtisas gerektiren bu konularda, yargının en önemli yardımcılarından birisi bilirkişilerimizdir." dedi.

Yargıda yeni ‘bilirkişi’ dönemi! Dosya sayısı sınırlandı, teslim süresi 110’dan 27 güne kadar indi, yapay zeka uygulaması hazırlanıyor

“BEKLENTİMİZ TARAFSIZCA İNCELEMESİ”

Bilirkişilerin, yaptığı incelemeyle dosyanın teknik yönünü aydınlattığına işaret eden Bakan Gürlek, şöyle konuştu:

Hakim de bu incelemeyi diğer delillerle birlikte değerlendirerek hükmünü verir. Bu sebeple bilirkişiden beklediğimiz, uzmanlık alanına giren hususu tarafsızlıkla incelemesi ve vardığı sonucun dayanaklarını göstermesi ve kanaatini açık bir dille mahkemeye sunmasıdır. Bir bilirkişi raporuna duyulan güven, o raporda varılan sonuç kadar, o sonuca nasıl ulaşıldığının da görülebilmesine bağlıdır. Ülkemizin adalet vizyonu çerçevesinde yürüttüğümüz yargı reformlarının temel amacı, vatandaşlarımızın makul sürede, adil ve şeffaf bir yargılamayla hakkına kavuşmasını sağlamaktır.

Yargıda yeni ‘bilirkişi’ dönemi! Dosya sayısı sınırlandı, teslim süresi 110’dan 27 güne kadar indi, yapay zeka uygulaması hazırlanıyor

“230 BİNİ AŞKIN BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ VERDİK”

Gürlek, "Bu yapının temelinde, işi ehline vermek vardır. Bunun için bir yandan bilirkişilik temel eğitimlerini yaygınlaştırdık, diğer yandan görev yapan bilirkişilerimizin mesleklerindeki gelişmeleri takip edebilmeleri için yenileme eğitimlerine ağırlık verdik. Bugüne kadar 230 bini aşkın kişiye bilirkişilik temel eğitimi verdik. 34 bine yakın bilirkişimiz de yenileme eğitimini başarıyla tamamladı” dedi.

DOSYA SAYISINA SINIR GETİRİLDİ

Aynı isimlerde çok sayıda dosya biriktiğinde hem incelemeye ayrılan zamanın azaldığını, hem de raporu bekleyen mahkemenin işinin geciktiğini belirten Gürlek, bu sebeple bilirkişilerin üstlenebileceği dosya sayısına sınır getirildiğini, böylece listelerde yer alan diğer uzmanların da bilgi ve tecrübelerinden yararlanmanın önünün açıldığını dile getirdi.

Yargıda yeni ‘bilirkişi’ dönemi! Dosya sayısı sınırlandı, teslim süresi 110’dan 27 güne kadar indi, yapay zeka uygulaması hazırlanıyor

“TESLİM SÜRESİNİ 27 GÜNE KADAR DÜŞÜRDÜK”

Gürlek, "Elindeki raporu süresinde teslim etmeyen bilirkişiye yeni dosya verilmesini önleyen uygulamayla ortalama rapor teslim süresi 110 günden 27 güne kadar düşürdük. Bu neticeyi önemsiyoruz. Çünkü raporun vaktinde mahkemeye ulaşması, duruşmanın sırf bu sebeple ertelenmesinin önüne geçebiliyor. Vatandaşlarımız açısından bunun karşılığı, hakkını ararken aylarca beklemekten kurtulmaktır” diye konuştu.

“HAKİM SORUNUN KARŞILIĞINI RAPORDA BULABİLMELİ”

Raporda verilen cevabın anlaşılır olması gerektiğini vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"Yargı mensuplarımız için hazırladığımız görevlendirme rehberleriyle ve bilirkişi raporlarına ilişkin belirlediğimiz ortak esaslarla bu bütünlüğü sağlamayı amaçladık. Hakim, sorduğu sorunun karşılığını raporda bulabilmeli. Taraflar da kendilerini ilgilendiren bir tespitin hangi bilgiye, hangi incelemeye dayandığını görebilmelidir.

Yargıda yeni ‘bilirkişi’ dönemi! Dosya sayısı sınırlandı, teslim süresi 110’dan 27 güne kadar indi, yapay zeka uygulaması hazırlanıyor

“YOL GÖSTERECEK BİR KILAVUZ HAZIRLADIK”

Gürlek, deprem bölgesindeki yargı mercilerinin bilirkişi heyeti taleplerini de yakından takip ettiklerini ifade etti. Yıkılan veya ağır hasar gören binalarda delillerin toplanması ve tespiti için bilirkişilere yol gösterecek bir kılavuz hazırladıklarını dile getiren Gürlek, bunun yargı mercilerinin sağlıklı değerlendirme yapabilmesi için kıymetli olduğunu bildirdi.

Yargıda yeni ‘bilirkişi’ dönemi! Dosya sayısı sınırlandı, teslim süresi 110’dan 27 güne kadar indi, yapay zeka uygulaması hazırlanıyor

“İLK DEFA LİSTELERE DAHİL ETTİK”

Gürlek, şöyle devam etti:

"Nitekim gayrimenkul değerleme alanında sınırlı sayıda merkezde başlattığımız uygulamayı, aldığımız olumlu sonuçlar üzerine genişlettik. Bu alanda çalışan ve gerekli şartları taşıyan kuruluşları ilk defa bilirkişi listelerine dahil ettik. Uzmanlık alanlarını güncellerken de kamu kurumlarımızın, bilirkişilik bölge kurullarımızın, yargı mercilerimizin, meslek kuruluşlarımızın ve bilirkişilerimizin görüşlerinden faydalandık. Çünkü bir alanda hangi bilgiye ihtiyaç duyulduğunu, o ihtiyacı her gün karşılayanlarla birlikte en doğru şekilde belirleyebilirsiniz."

Yargıda yeni ‘bilirkişi’ dönemi! Dosya sayısı sınırlandı, teslim süresi 110’dan 27 güne kadar indi, yapay zeka uygulaması hazırlanıyor

YAPAY ZEKA PROJESİNDE HAZIRLIK SÜRÜYOR

Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak başlattıkları Bilirkişilik ve Yapay Zeka Projesi hakkında da konuştu.

Gürlek "Yargı mensuplarımıza dosyanın gerektirdiği uzmanlık alanını belirlerken, uygun bilirkişiyi seçerken yardımcı olacak bir uygulama geliştirmeyi hedefliyoruz. İstinaf ve temyiz mercilerimizin kararlarından yararlanarak raporların hazırlanmasında bilirkişilerimize yol gösterecek örnekler üzerinde de çalışıyoruz. Bu çalışmaların her aşamasında yargı mensuplarımızın ve bilirkişilerimizin mesleki tecrübesinden istifade edeceğiz” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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