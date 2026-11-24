Antalya'da düzenlenen COP31'de yaşanan metin krizi ve gelen eleştirilere yönelik konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Genel sekreter yardımcımız Simon Stell ile baştan beri birlikte çalışıyoruz, normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. ‘Şu şöyle olsun’ diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız." dedi. Bakan Kurum ayrıca zirvede "Metan emisyonlarının azaltılması noktasında mutabakata vardık. Bir 'fosil' ifadesi yüzünden bunların hepsi maalesef kaybedildi. Yani kaybeden kim? Dünya. Kaybeden kim? İnsanlık. Yazık oldu.” ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki akşam gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Kurum, COP31'de ikaz ettiği BM yetkilisi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"26 MİLYAR DOLARI AŞAN ANLAŞMALAR İMZALADIK"

Bakan Kurum şunları söyledi:

"Biz çok büyük bir organizasyon yaptık. 196 ülkeyi, 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 102 lideri, 300’ün üzerinde bakanı ağırladık. Tarihimizin en büyük zirvesini gerçekleştirdik. Çok şeffaf bir başkanlık yürüttük. Müzakereler Avustralya’daydı, biz COP Başkanı olarak devreye girdik. Oradaki 196 ülkeyi dinledik. Tüm gruplarla görüştük, beklentilerini not ettik. İnanın fotoğraf çektirmek için bile yan yana gelemeyen ülkeleri yan yana getirerek görüşmelerini sağladık, uzlaşma noktasına gelmeleri için çalıştık. Ve bu tüm dünyanın takdirini topladı. 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle, 102 liderle, 300'ü aşkın bakanla tarihimizin en büyük organizasyonunu gerçekleştirdik. Burada bir grup bir kelimeye takıldı, belli menfaatlere dayalı beklentilerini dayattı.

Bakan Kurum'dan, COP31'de ikaz ettiği BM yetkilisi ile ilgili ilk yorum: Bize kimse müdahale edemez

AB, DAYATMACI BİR POZİSYON İZLEDİ

AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, dinlemeden, dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. AB, fosil yakıtlarla ilgili uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı; illa bu olacak diye. Neticede burada 196 ülkenin hep birlikte karar alabildiği bir ortam var. Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Milli menfaatlerimiz var, ülkemizin bir politikası var. Biz yine daha önce alınan kararı metne yansıttık. Ama bu da onlara yetmedi. Bu kararı aldırmamak için oraya gelmişler. Biz orada çok önemli kararları metne koyduk. Eğer bir irade ise, uygulama iradesi ise en büyüğünü koymuşuz. Dolayısıyla bu iradeyi görmezden gelip benim dediğim olsun yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Neticede dün konuşanların hepsinin hedefinde de onlar vardı.

Bakan Kurum'dan, COP31'de ikaz ettiği BM yetkilisi ile ilgili ilk yorum: Bize kimse müdahale edemez

TÜM İRADEMİZİ ORTAYA KOYDUK

Tabii bizim başkanlık olarak yapabileceğimiz bu. Yani tarafları bir araya getireceğiz, uzlaşmaların zeminini hazırlayacağız ve uzlaşı çıkarsa da kararları yürüteceğiz. Ama bir ülkenin itirazı neticede bu kararın çıkmamasını sağladı. Kolay bir iş değil. 196 ülkeyi aynı masanın etrafında toplayıp aynı kararı çıkaracaksınız. Bugünkü siyasi konjonktürdeki sorunlar, bugünkü siyasi konjonktürdeki problemler ister istemez o masadaki kararlara doğrudan veya dolaylı etki yapıyor. İrade göstermesini sağlaması gereken her türlü işi, sorumluluğu yaptık.

Bakan Kurum'dan, COP31'de ikaz ettiği BM yetkilisi ile ilgili ilk yorum: Bize kimse müdahale edemez

SIMON MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI, UYARDIM

Genel sekreter yardımcımız Simon Stell ile baştan beri birlikte çalışıyoruz, normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. ‘Şu şöyle olsun’ diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız. Orada bir müdahale girişimi de oldu kendisinin. Ben de yerine geçmesini söyledim.

Bakan Kurum'dan, COP31'de ikaz ettiği BM yetkilisi ile ilgili ilk yorum: Bize kimse müdahale edemez

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ARAP ÜLKELERİ, PARAGUAY, VENEZUELA VE RUSYA ÇOK OLUMLU YAKLAŞTILAR

Arap ülkeleri, Paraguay, Venezuela, Rusya yani gerçekten sorumluluk alarak bu grupta ilerleme adına önemli irade koydu. Her türlü olumlu yaklaşımı sergilediler. Ben onlara teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Bakan Kurum'dan, COP31'de ikaz ettiği BM yetkilisi ile ilgili ilk yorum: Bize kimse müdahale edemez

"KAYBEDEN KİM? İNSANLIK"

Fosil yakıtla ilgili ifadeyi, elektrifikasyon noktasında yüzde 35'e ilerleme ifadesini, uyum finansmanının 3 katına çıkarılmasını koyduk. Yine karbon yakalama teknolojilerini 1,5 derece hedefi doğrultusunda koyduk. Metan emisyonlarının azaltılması noktasında mutabakata vardık. Bir fosil ifadesi yüzünden bunların hepsi maalesef kaybedildi. Yani kaybeden kim? Dünya. Kaybeden kim? İnsanlık. Yazık oldu.”

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