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Yargıtay'dan altın kararı! Takılar kadına ait

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Yargıtay'dan altın kararı! Takılar kadına ait
Başlık ResmiYargıtay'dan altın kararı! Takılar kadına ait "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma sürecindeki ziynet eşyası uyuşmazlığına ilişkin davada, eşinin altınlarını araba almak için kullanan erkeğin, sonrasında iade etmemesini hukuka aykırı buldu.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Karara konu olay Ankara’da yaşandı. Boşanma aşamasındaki bir kadın, düğün altınlarının bir bölümünün borçların ödenmesi ve evin ihtiyaçlarının karşılanması için eşi tarafından alındığını, bir bölümünün ise araba satın almak amacıyla kullanıldığını ileri sürerek, ziynet eşyalarının kendisine geri verilmesini, bunun mümkün olmaması halinde bedellerinin ödenmesini istedi.

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Erkek ise araba alınması konusunda eşinin ısrarcı olduğunu savunarak, kendi motosikletini sattığını, eşinin de yedi bileziğini bozdurarak araba alımına katkıda bulunduğunu, bileziklerin kadının kendi isteğiyle verildiğini iddia etti. İlk derece mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek yedi adet, her biri 15 gram ağırlığında 22 ayar bileziğin kadına iadesine, bunun mümkün olmaması halinde dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle nakit olarak ödenmesine hükmetti.

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Erkeğin itirazını inceleyen bölge adliye mahkemesi ise bileziklerin kadın tarafından geri alınmamak üzere erkeğe verildiği gerekçesiyle kadının iade talebini reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bileziklerin, kadının isteğiyle ve geri verilmemek üzere verildiğini ispatlayamayan erkeğin, altınları iade etmesi gerektiğine hükmetti. Daire, bölge adliye mahkemesinin kararını bu yönden bozarak dosyayı yeniden değerlendirilmek

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