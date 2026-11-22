Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında çocukların velayetinin anneye verilmesine ilişkin kararı, babanın sunduğu ihmal iddialarının yeterince araştırılmadığı gerekçesiyle bozdu. Çocuğun üstün yararına dikkat çeken Yargıtay, velayetin gerektiğinde değiştirilebileceğini belirterek uzmanlardan yeniden rapor alınmasını istedi.

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Yargıtay, boşanma davalarında çocukların velayetinin belirlenmesine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Kayseri'de görülen boşanma davasında çocukların velayetinin anneye verilmesine yönelik hükmü, babanın ileri sürdüğü ihmal iddialarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozdu.

Yüksek Mahkeme, velayetin kamu düzenine ilişkin olduğunu ve çocuğun üstün yararının gerektirdiği durumlarda velayet sahibinin değiştirilebileceğini vurguladı.

BOŞANMA DAVASINDA VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Kayseri'de yaşayan bir çift, karşılıklı olarak boşanma ve ziynet alacaklarına ilişkin dava açtı.

Davayı inceleyen yerel mahkeme, tarafların boşanmasına ve ortak çocukların velayetinin anneye verilmesine hükmetti.

Kararın istinafa taşınmasının ardından Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Ancak taraflar, farklı gerekçelerle dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

BABA MESAJ KAYITLARINI DELİL OLARAK SUNDU

Baba, eski eşinin çocukları ihmal ettiğini öne sürerek velayet kararına itiraz etti. İddialarını desteklemek amacıyla mesaj kayıtlarını mahkemeye sundu.

Ayrıca tarafların boşanmadaki kusur oranlarının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Anne ise kusur oranı ve hükmedilen tazminat miktarı yönünden temyiz başvurusunda bulundu.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, velayet dışındaki kararları hukuka uygun bularak onadı.

Babanın çocukların ihmal edildiğine ilişkin iddiaları yönünden ise velayet hükmünün bozulmasına karar verdi.

Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal niteliğinde velayet kararı

YARGITAY: ÇOCUĞUN MENFAATİ GEREKTİĞİNDE VELAYET DEĞİŞEBİLİR

Yargıtay kararında, velayet konusunda esas alınması gereken ölçütün çocuğun üstün yararı olduğu belirtildi.

Velayetin kamu düzenini ilgilendirdiğine işaret edilen kararda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu nedenle yargılamanın her aşamasında hakim tarafından ortaya çıkan koşulların değerlendirilmesi ve resen dikkate alınması gerekir. Çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebilecektir."

Yüksek Mahkeme, hâkimin yalnızca tarafların talepleriyle sınırlı kalmaması, çocukların menfaatini etkileyebilecek koşulları kendiliğinden de değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti.

UZMANLARDAN YENİDEN RAPOR ALINACAK

Yargıtay, babanın sunduğu mesaj kayıtları ve ihmal iddialarının velayet yönünden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu kapsamda konunun uzmanları tarafından yeniden rapor hazırlanması, anne ve babanın velayeti üstlenmelerine engel bir durum bulunup bulunmadığının araştırılması istendi.

Hazırlanacak yeni rapor ve yapılacak incelemelerin ardından çocukların üstün yararları gözetilerek velayet konusunda yeniden hüküm kurulması gerektiği belirtildi.

VELAYET DOĞRUDAN BABAYA VERİLMEDİ

Yargıtay'ın bozma kararı, çocukların velayetinin doğrudan babaya verilmesi anlamına gelmiyor.

Kararla birlikte annenin çocukları ihmal ettiği iddiasının araştırılması ve uzman değerlendirmesi doğrultusunda velayet hakkında yeniden karar verilmesi gerekiyor.

Böylece Yargıtay, velayet konusunda belirleyici olanın anne veya babanın talebinden önce çocuğun güvenliği, bakımı ve üstün yararı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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