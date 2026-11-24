Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Beş ayrı soruşturma kapsamında yaklaşık 26,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken 245 şüpheli yakalandı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar ve Samsun merkezli beş ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 245 şüpheli yakalandı.

12 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ OLAN "ARPA" ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "ARPA" isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve yaklaşık 12 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Haklarında işlem başlatılan 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda biri örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalandı. Diğer 38 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! 26,1 milyar liralık işlem hacmi, 245 şüpheli yakalandı

"YARAMAZLAR" SUÇ ÖRGÜTÜNE 15 İLDE OPERASYON

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Yaramazlar" olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar liralık işlem hacmi belirlendi.

106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 7'sinin cezaevinde bulunduğu belirlenirken, 2'si yurt dışında olmak üzere toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'DA 3,5 MİLYAR LİRALIK BAHİS SORUŞTURMASI

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. İkisi yurt dışında bulunan toplam 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DENİZLİ'DE 3 MİLYAR LİRALIK BİR BAŞKA SORUŞTURMA

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir diğer yasa dışı bahis soruşturmasında ise 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar liralık işlem hacmi belirlendi.

Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunması, bir diğeri hakkında ise yakalama kararı olması nedeniyle 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SAMSUN MERKEZLİ 8 İLDE 59 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde bulunduğu belirlenirken 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

5 AYRI SORUŞTURMADA 26,1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Bakan Gürlek'in açıkladığı veriler doğrultusunda soruşturmalara ilişkin bilanço şöyle:

Denizli (ARPA): 12 milyar TL, 89 şüpheli yakalandı.

Sakarya (Yaramazlar): 6,1 milyar TL, 79 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar: 3,5 milyar TL, 13 şüpheli yakalandı.

Denizli: 3 milyar TL, 5 şüpheli yakalandı.

Samsun: 1,5 milyar TL, 59 şüpheli yakalandı.

Beş ayrı soruşturmada toplam 332 şüpheli hakkında işlem yürütülürken yaklaşık 26,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumun huzurunu ve vatandaşların güvenliğini hedef alan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gürlek, "Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin" ifadelerini kullandı.

Soruşturmalarda görev alan başsavcılıklara, kolluk birimlerine ve kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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