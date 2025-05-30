Yatarı olmayan suçlara hapis! İnfaz paketi Meclis'te

19 bin 800 mahkûmu kapsayan ‘infaz düzenlemesi’ için son sözü TBMM söyleyecek. 30 maddelik teklifte yatarı olmayan suçun kalmayacak olması ve iki yılın altındaki suçlara da en az 5 gün hapis cezası verilmesi dikkat çekiyor.

Haber Merkezi ANKARA - AK Parti, ceza adaletinin sağlanması ve yatarı olmayan suçlara da hapis cezası getirilerek, toplumdaki cezasızlık algısının giderilmesini içeren infaz paketini TBMM Başkanlığına sundu. Dokuz farklı kanunda değişiklik ve düzenleme yapılacak. Paket, 30 maddeden oluşuyor ve yaklaşık 19 bin 800 mahkûmu kapsıyor. Teklif ile getirilen bazı yeni düzenlemeler şöyle:

- İki yılın altındaki yatarı olmayan basit suçlara verilen cezalarda kısa süreli de olsa hapis cezası uygulanacak.

- Birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişilere şartlı salıverme imkânı getiriliyor.

- Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler kalan cezalarının son 3 yılını, 70 yaşını bitirenler 4 yılını, 75 yaşını tamamlamış olanlar 5 yılını, 80 yaşını bitirmiş olanlar ise kalan cezalarının son 6 yılını konutlarında tamamlayabilecek.

- Hastalık ve engellilik sebebiyle de yine kalan cezaların son 10 yılı konutta infaz edilebilecek. Doğum sebebiyle konutta infaz süresi ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.

- Kasıtlı suçlarda 3 yıl, taksirli suçlarda 5 yıl veya daha az ceza alan çocuklar doğrudan eğitim evlerinde kalabilecek. Güvenlik riski taşıyanlar hariç tutulacak.

- Trafikte yol kesmek müstakil suç sayılacak ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılabilecek.

- Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası bir yıldan 5 yıla kadar hapis oluyor. Kurusıkı silahlar da suç kapsamına alınıyor. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi durumunda verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak.

- Suça teşebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet yerine 14-21 yıl, müebbet yerine 10-18 yıl hapis cezası getiriliyor. Kasten yaralama suçunun temel cezası da 1 yıl 6 aydan başlamak üzere artırılıyor.

- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza sınırları yükseltilerek, mağdurun zarar görme derecesine göre alt sınırlar 4-6 yıl, ölüm hâlinde 10-14 yıl veya 14-18 yıl olarak yeniden düzenleniyor.

- Tehdit suçunun cezaları da artıyor. Teklifte, internet ortamında işlenen suçlara verilecek cezaları içeren kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı maddeleri de yeniden düzenleniyor.