Yeni Parti'nin ilk kurultayında genel başkanlık seçimi sonuçlandı. Tek aday olarak yarışan Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yeni Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla gerçekleştirdiği kurultayda seçim süreci tamamlandı. Divan başkanının belirlenmesi ve Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasının ardından Kurultay Sonuç Bildirgesi Komisyonu kuruldu.

Kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin belirlenmesinde blok liste yöntemi uygulanması kararlaştırıldı. Delegelerin oyuna sunulan öneri kabul edildi.

Yeni Parti'de ilk kurultay: Özgür Özel genel başkan seçildi

TEK ADAY ÖZGÜR ÖZEL

Genel başkanlık seçimi öncesinde aday olmak isteyenlere başvuru için 30 dakika süre verildi. Ancak bu süre içerisinde başka bir isim adaylık başvurusu yapmadı. Böylece Özgür Özel, genel başkanlık yarışına tek aday olarak girdi.

Yeni Parti'de ilk kurultay: Özgür Özel genel başkan seçildi

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından genel başkanlık seçimi için sandık başına gidildi. Ankara Spor Salonu'nda kurulan 35 sandıkta oy verme işlemi saat 15.30'da başladı ve 17.00'de sona erdi.

Yeni Parti'de ilk kurultay: Özgür Özel genel başkan seçildi

1202 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda 1157 kişi oy kullandı. Sandıklardan çıkan oyların 1154'ü geçerli sayıldı. Bu oyların tamamını alan Özgür Özel, Yeni Parti'nin genel başkanlığına yeniden seçildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala