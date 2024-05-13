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Yer: İstanbul! ABD'li müze müdürü, tarantula ve akrep kaçakçılığı yaparken yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yer: İstanbul! ABD&#039;li müze müdürü, tarantula ve akrep kaçakçılığı yaparken yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Havalimanı’nda ABD'ye kaçırılmak üzere bin 500'e yakın tarantula ve akrep ele geçirildi. Endemik türleri bavula yerleştirip ABD’ye kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, çarpıcı bir operasyona imza attı. Dün havaalanındaki yetkililer ile ortak düzenlenen operasyonda, 58 klipsli poşet içerisinde Türkiye'ye ait endemik türde bulunan akrep, tarantula, örümcek gibi türlerden oluşan yaklaşık bin 500 zehirli hayvan ile 88 adet içerisinde sıvı bulunan plastik tüp şişe ele geçirildi.

MÜZE MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Operasyonda, bu endemik türleri bavula yerleştirip ABD’ye kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı.

Yer: İstanbul! ABD'li müze müdürü, tarantula ve akrep kaçakçılığı yaparken yakalandı - 1. Resim

1 LİTRESİ 10 MİLYON DOLAR

Türkiye'de yaşayan endemik türlerdeki zehirli hayvan türlerinin, DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığı belirtiliyor. Söz konusu ilaçların çok yüksek maddi değerlerde olduğu ve bu nedenle hayvan türlerinin yurtdışına çıkarılmasının yasak olduğu aktarıldı. Yapılan araştırmalara göre akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğunu ifade ediliyor.

Yer: İstanbul! ABD'li müze müdürü, tarantula ve akrep kaçakçılığı yaparken yakalandı - 2. Resim

ANBEAN KAMERADA

Diğer yandan operasyon kapsamında “şüpheli” olarak yakalanarak gözaltına alınan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. Öte yandan operasyon anı ve ele geçen akreplerin görüntüsü ortaya çıktı. Tarantula ve akrepler emniyette sergilenirken, “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alınan endemik hayvan kaçakçısı Amerikalının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı.

Yer: İstanbul! ABD'li müze müdürü, tarantula ve akrep kaçakçılığı yaparken yakalandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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