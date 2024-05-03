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Haberler > Gündem > Yerlikaya "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu! 1 Mayıs'ta polisi taşlayan 29 kişi daha yakalandı

Yerlikaya "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu! 1 Mayıs'ta polisi taşlayan 29 kişi daha yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Mayıs'ta İstanbul’da Taksim'e çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polise taşlı sopalı saldırıda bulunan 29 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya gelişmeyi "Gereği yapıldı" notuyla duyurdu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlere rağmen polis ekiplerince bariyerlerle kapatılan noktalarda güvenlik güçleriyle çatışan marjinal gruplar arasındaki 217 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslardan 182'si dün serbest bırakılırken olay günü kaçan şahıslara yönelik operasyon ise devam etti.

YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 kişinin daha yakalandığını açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: "GEREĞİ YAPILDI - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı. 

Yerlikaya

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi  ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor. 

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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