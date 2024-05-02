Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan şüphelilerden 182'si serbest bırakıldı

1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan şüphelilerden 182'si serbest bırakıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı. 35 kişi ise adliyeye sevk edilecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlere rağmen polis ekiplerince bariyerlerle kapatılan noktalarda güvenlik güçleriyle çatışan marjinal gruplar arasındaki 217 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul’da yasaklanan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine çıkmak isteyen, aralarında geçmiş dönemlerde terör örgütü DHKP/C soruşturmalarında adı karışan F.O., F.S., A.L.C., E.K., H.B.Y. ve M.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 217 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.

1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan şüphelilerden 182'si serbest bırakıldı - 1. Resim

35'i ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Marjinal grupların gerçekleştirdiği yasadışı eylemde 28 polis yaralanırken, polise taş, sopa ve demir çubuklarla saldıran şüphelilerin 182’si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 35 kişinin ise ‘mevcutlu’ olarak savcılığa çıkarılması bekleniyor.

1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan şüphelilerden 182'si serbest bırakıldı - 2. Resim

28 POLİS YARALANMIŞTI

Diğer yandan, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran 217 kişi gözaltına alındı” ifadelerini kullanmıştı. Yerlikaya, eylemlerde 217 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 28 emniyet mensubunun da yaralandığını duyurmuştu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BBC'den İngiliz sömürgesi haberi! Yağmalanan Asante altınlarının hikayesiABD'li senatörden yeni Gazze çıkışı: "ABD'deki üniversitelerde düzenlenen protestolara değil, Gazze'ye odaklanmalıyız"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Komünist başkan'ın geride bıraktığı borcu ortaya çıktı! 67 milyonla aldı 230 milyonla veda etti - GündemArkasında büyük bir borç bıraktı!Okulda başlayan kavga sokağa taşındı: Bir çocuk bayılana kadar darp edildi! - GündemBir çocuk bayılana kadar darp edildi!İstanbul'da sanayi sitesinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi - Gündemİstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildiAnkara'da kuvvetli yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı - GündemSağanak yağışın vurduğu Ankara'da metrolar hizmet veremediBelediye başkanı göreve geldiği gibi verdiği sözü tuttu, tüm maaşını verdi! - GündemBelediye başkanı göreve geldiği gibi verdiği sözü tuttu, tüm maaşını verdi!1 haftadır haber alınamıyordu, kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı - GündemEvde korkunç manzarayla karşılaştılar
Sonraki Haber Yükleniyor...