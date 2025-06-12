Yetkili servis kameradan kaçamadı! Beyaz eşya getirdi, terlik çalarak gitti

Kocaeli'de bir yetkili servisin çalışanları beyaz eşya getirdikleri binadan terlik çalarak çıktı. Şahsın, "Hoşuma gitti" diyerek terliği aldığı anlar da güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kuruçeşme Fatih mahallesinde meydana geldi. Bir beyaz eşya bayisinden eşya alan kişinin evine yetkili servis elemanları malzeme teslimi ve kurulum için geldi.

Çalışanlardan bir tanesi kurulumun ardından binadan ayrılırken binada hoşuna giden terliği çalarak, mesai arkadaşının tuttuğu çöplerin arasına koydu.

TERLİK ÇALAN YETKİLİ SERVİS KAMERAYA YAKALANDI

Çalışanlar hiç bir şey olmamış gibi binadan ayrıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildi.

Şahsın terliği alırken gülerek "Hoşuma gitti" demesi de görüntülere yansıdı.