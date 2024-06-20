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Yılanın ısırdığı eski MHP'li başkan ölümden döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yılanın ısırdığı eski MHP&#039;li başkan ölümden döndü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanların hedefi bu kez MHP Karacasu eski ilçe başkanı Murat Uysal oldu. Eski başkan hayati tehlikeyi atlatırken kendisini ısıran yılanın fotoğrafı ile paylaşım yaptı.

Sıcaklığın artmasıyla yılanlar ortaya çıkarak tehlikeye saçmaya başladı. 

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Karacasu İlçesi'nde yaşayan ve tarımla uğraşan MHP eski ilçe başkanı Murat Uysal, bahçede fark etmeden oldukça zehirli olan engerek yılanın üzerine bastı.

MURAT UYSAL HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bu sırada yılan Uysal'ı parmağından ısırdı. Yılan zehrinin etkisi ile aniden fenalaşan Uysal, ilçede bulunan hastaneye gitti.

Yılanın ısırdığı eski MHP'li başkan ölümden döndü - 1. Resim

Burada ilk müdahalesi yapılan Murat Uysal, durumu ciddi olduğu için Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Uysal'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Yılanın ısırdığı eski MHP'li başkan ölümden döndü - 2. Resim

'SARSTI AMA SAĞLAM KALDIM'

Sosyal medya hesabından kendisini ısıran yılanın fotoğrafı ile paylaşım yapan Uysal, “Birazcık sarstı ama ben sağlam kaldım” diyerek sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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