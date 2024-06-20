Yılanın ısırdığı eski MHP'li başkan ölümden döndü

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Haziran 2024 12:58 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 13:16 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanların hedefi bu kez MHP Karacasu eski ilçe başkanı Murat Uysal oldu. Eski başkan hayati tehlikeyi atlatırken kendisini ısıran yılanın fotoğrafı ile paylaşım yaptı.