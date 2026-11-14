Yıllar değişti, kareler birikti! AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatından 25 yıla yayılan fotoğrafları bir araya getirdi. 2001'den 2026'ya kadar fotoğrafların yer aldığı paylaşım, "Milletine adanmış bir ömrün, yıllara sığmayan hikayesi" başlığıyla yayımlandı.

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AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatından farklı dönemlere ait fotoğrafları içeren özel bir paylaşım yaptı.

Partinin sosyal medya hesabından "Milletine adanmış bir ömrün, yıllara sığmayan hikayesi" başlığıyla yayımlanan paylaşımda, 2001-2026 yılları arasındaki her yıla ait birer fotoğrafa yer verildi.

Erdoğan'ın 25 yıllık süreci kapsayan fotoğrafları, kronolojik sırayla takipçilerle paylaşıldı. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı yıllarda çekilmiş fotoğrafları bir araya getirilerek siyasi hayatındaki yıllara yayılan süreç görsel olarak aktarıldı.

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