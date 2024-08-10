Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > YRP'li isimden kan donduran cinayet! Akrabasını av tüfeği ile vurdu

YRP'li isimden kan donduran cinayet! Akrabasını av tüfeği ile vurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
YRP&#039;li isimden kan donduran cinayet! Akrabasını av tüfeği ile vurdu

Gündem Haberleri

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İbrahim Beyaz, akrabası Ali Ateş'i av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Malatya'da Yeniden Refah Partisi (YRP) ilçe başkanı tarafından kan donduran bir cinayet işlendi.

Yazıhan İlçe Başkanı İbrahim Beyaz ile akrabası Ali Ateş arasında tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI

Kavgada YRP İlçe Başkanı İbrahim Beyaz av tüfeği ile akrabası Ali Ateş'i vurdu.

Dizinden yaralanan Ali Ateş olay yerine çağrılan 112 sağlık görevlileri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AKRABASI HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Ateş (56) hayatını kaybetti.

Şüpheli İbrahim Beyaz'ın yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri kısa süre sonra gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ali Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

YRP Yazıhan İlçe Başkanı İbrahim Beyaz çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
112 ekipleri korku dolu anlar yaşadı! Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
112 ekipleri korku dolu anlar yaşadı! Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı - GündemAmbulansın önünü kesip camı yumrukladıCumhurbaşkanı Erdoğan suikast sonucu ölen Heniyye'nin oğullarıyla görüştü - GündemErdoğan Heniyye'nin oğullarıyla görüştüHırvatistan'da Türk vatandaş fidye için kaçırıldı iddiası: Valla öldürecekler ağabey! - GündemHırvatistan'da Türk vatandaş fidye için kaçırıldıMeteoroloji saat vererek uyardı! Ankara dahil 22 ilde sağanak bekleniyor - GündemAnkara dahil 22 ilde sağanak bekleniyorYer Esenyurt... Polisin koç başı ile girdiği evden uyuşturucu fışkırdı - GündemYer Esenyurt... Polisin koç başı ile girdiği evden uyuşturucu fışkırdıAlevler bu kez İstanbul'dan yükseldi! Kepçeler, TOMA'lar yangını söndürmek için devreye girdi - Gündemİstanbul Büyükçekmece'de yangın çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...