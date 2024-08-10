YRP'li isimden kan donduran cinayet! Akrabasını av tüfeği ile vurdu
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İbrahim Beyaz, akrabası Ali Ateş'i av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Malatya'da Yeniden Refah Partisi (YRP) ilçe başkanı tarafından kan donduran bir cinayet işlendi.
Yazıhan İlçe Başkanı İbrahim Beyaz ile akrabası Ali Ateş arasında tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI
Kavgada YRP İlçe Başkanı İbrahim Beyaz av tüfeği ile akrabası Ali Ateş'i vurdu.
Dizinden yaralanan Ali Ateş olay yerine çağrılan 112 sağlık görevlileri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AKRABASI HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Ateş (56) hayatını kaybetti.
Şüpheli İbrahim Beyaz'ın yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri kısa süre sonra gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ali Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
YRP Yazıhan İlçe Başkanı İbrahim Beyaz çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.